Bocce, petanque: l'Auxilium Saluzzo festeggia il titolo italiano di Donatello Dedominici

Titolo italiano per l’Auxilium Saluzzo al campionato individuale di categoria D della petanque che si tenuto domenica 11 luglio a Genova presso l’Abg.

A conquistare la medaglia d’oro ed il titolo nazionale è stato Donatello Dedominici che nella finalissima ha avuto ragione per 13 a 8 contro Marco Ortolano della Borgonese.

Sempre per la petanque, a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium, erano in programma i campionati italiani di petanque individuali per la categoria B maschile e femminile.

Per gli uomini, successo di Davide Martino della Costigliolese, per le donne successo di Antonella Biarese della Bisalta di Peveragno.

Presenti per la Federbocce il consigliere nazionale Michele Bersezio; direzione di gara di Luciano Fiandino e Osvaldo Mattalia.