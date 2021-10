Cortina d'Ampezzo: martedì il Gran Galà della Neve e del ghiaccio, saranno celebrate Marta Bassino e le altre stelle azzurre

Si tiene mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 in piazza Angelo Dibona a Cortina d’Ampezzo la quarta edizione del Gran Galà della Neve e del ghiaccio organizzato da La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con FISI e Fisg, e con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo, per celebrare i campioni italiani degli sport invernali che si sono messi in luce nella stagione 2020-2021.

Una serata esclusiva per incontrare i più forti interpreti delle nostre discipline, ai quali verranno consegnati i trofei della neve, fiocchi d’oro e fiocchi d’argento, e del ghiaccio, cristalli d’oro e cristalli d’argento.

Tra i numerosi campioni in piazza Marta Bassino, Sofia Goggia, Dominik Paris, Luca De Aliprandini, Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Michela Moioli, Kevin Fischnaller e Robert Antonioli.