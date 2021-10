Spartan Race: l’OCR Fossano inizia al meglio la nuova stagione

Inizia con un'ottima prestazione la stagione ‘Spartan Race’ per gli atleti dell'OCR Invictus Fossano. Lo scorso weekend a Maggiora, i ragazzi fossanesi hanno offerto una brillante prova nella gara sprint, categoria Age Group, mettendo i propri nomi nelle posizioni di vertice. Nella fascia di età 35-39 anni, Elio Di Ciuccio, Matias Pucci e Federico Turi si sono classificati rispettivamente in 4^, 5^ e 7^ posizione, risultati che gli permettono di staccare il pass per i campionati europei che si svolgeranno a settembre in Svizzera.

"E' stato un risultato al di fuori delle nostre aspettative - dichiarano - abbiamo centrato la qualificazione agli Europei al primo tentativo, un sogno per noi. Era la prima esperienza in Age Group e il nostro obiettivo era fare una bella gara e magari avvicinarci ai primi 10 in classifica. Invece, nonostante le bella prestazione, torniamo a casa con un pizzico di amaro in bocca.”

“Federico ha condotto la gara in solitaria fino ad 800 metri dal traguardo, poi gli errori su due ostacoli e i 60 burpees gli sono costati la vittoria. Elio e Matias, arrivati quasi appaiati, hanno concluso con appena 20 secondi di distacco dal podio e poco più di un minuto dal vincitore. Torniamo a casa con tanto entusiasmo, tanta soddisfazione per tutti i sacrifici che stiamo facendo e con un po' di esperienza in più, che sicuramente ci aiuterà nelle prossime gare. Ringraziamo il nostro amico e allenatore Tia Franceschi che durante la gara ci ha supportato”. La strada è ancora lunga e dura per gli atleti fossanesi ma, dopo un’anno così penalizzante, non si poteva iniziare meglio.