Dal Delta del Po al Monviso, una duathlon “non stop”: è l’impresa del giovane Pier Paolo Comba

Dal Delta del fiume Po al Monviso in bici e poi di corsa senza mai fermarsi.

E’ l’impresa del giovane Pier Paolo Comba. “Vigor Corro1Po” è il nome della duathlon “non stop” lungo il fiume Po, che il 29enne di Cuneo in solitaria da Porto Levante, sull’Adriatico, fino alla cima del Re di Pietra.

540 chilometri in bici, 15 chilometri di tra corsa in montagna e quasi 4 chilometri di ascesa al Viso.

Un’impresa mai tentata, se non da Nico Valsesia che l’aveva intrapresa nel 2019 percorrendo però ben 700 km, senza tuttavia arrivare fino al traguardo. Si era dovuto infatti fermare per un problema al ginocchio a soli 500 metri dalla vetta. “Farò un percorso più breve rispetto al suo, ma spero di riuscire a percorrerlo in 24 ore” spiega il giovane atleta.

“Mi fermerò solo per lo stretto indispensabile, senza dormire. Mangerò verso Torino e poi ripartirò per Pian Del Re. Lì, lascerò la bici e salirò di corsa accompagnato da Marco Galliano e infine su a piedi per l’ascesa al Viso”.

Oltre a Galliano, snowboarder e alpinista, con Pier Paolo ci saranno anche il cognato, un amico e l’allenatore che lo seguiranno in macchina dalla costa adriatica.

Con alle spalle tre IronMan, una Maratona di Milano e la Granfondo Fausto Coppi, Pier Paolo non è nuovo alle "non stop": nel 2020 aveva infatti già percorso senza mai fermarsi i 177km della Granfondo La Fausto Coppi in bicicletta più 50km di running da Cuneo a Sant'Anna di Vinadio, in meno di 14 ore.

Da quest’ultima esperienza, l’idea per la nuova sfida: “E’ nata quasi per scommessa, nessuno ce l’ha mai fatta. Cercherò in bici di mantenere i 30km/h, ma il mio obiettivo è chiuderla, anche se dovessi metterci più di quanto previsto”.

Con partenza il 23 luglio, Pier Paolo correrà per un obiettivo, appunto, per superare i propri limiti, ma anche per solidarietà: “Il ricavato sarà donato sarà devoluto al reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo - spiega -. Ho uno sponsor e spero di riuscire a trovarne altri per poter dare il più possibile”.

Per seguire tutte le tappe: www.corro1po.it