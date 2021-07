Savigliano: il premio Ciro Martorelli ha un nuovo logo

Il premio biennale, finanziato dal Comune e dalla famiglia Martorelli, intende promuovere studi e ricerche di carattere storico –artistico locale ed è dedicato a Ciro Martorelli, per lungi anni sostenitore componente della Commissione Museo.

Gessica Racca e Giulia Siccardi, assegnatarie del premio 2019/2020, otterranno il riconoscimento nel corso della seduta del Consiglio Comunale di luglio.

Il tema di ricerca assegnato e da loro portato avanti, inedito per la nostra città, si intitola: “L’Altra Savigliano: l’eredità artistica e informativa dei cimiteri saviglianesi”.

L’argomento sarà declinato, nei prossimi mesi, in visite turistiche a tema, in una presentazione pubblica e forse in una guida ad uso dei visitatori dei cimiteri.

Nei prossimi mesi sarà pubblicato il bando del premio per il biennio 2021/2022.