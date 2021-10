Tanti braidesi non rinunciano alla mascherina: ansia per la variante Delta, prudenza o semplice abitudine?

Prima non la volevamo mettere, ora non la vogliamo più togliere. Parliamo della mascherina, che dal 28 giugno non è più obbligatoria all’aperto, salvo in situazioni di assembramento.

Tra chi ancora la porta, chi la indossa solo a metà e chi invece se ne va in giro a viso scoperto, il via libera non ha avuto unanime accoglimento.

Almeno a Bra, dove tanti non rinunciano a tenerla sempre alzata. Insomma, è diventata qualcosa di indispensabile. Come le chiavi di casa, un cellulare. I motivi? Il vaccino ancora in stand-by, l’ansia da variante Delta, per paura, per prevenire il rischio di un possibile contagio. Ma anche per abitudine oppure, perché è diventata un vero e proprio ‘must have’.

Se alcuni si accontentano di quella chirurgica, altri non resistono alla tentazione di indossarne una personalizzata, magari in pendant con il proprio abbigliamento. È questo il caso della mascherina griffata ‘Bra. Di tutto, di più’, che l’ideatore Enrico Sunda distribuisce in ben tre colori, azzurro, rosa e nero. Un articolo cult arrivato ad essere esibito persino nella storica piazza rossa di Mosca. Avete sentito bene, grazie al braidese Giuseppe Adamo è volata fino nella lontana Russia. Intanto è grande attesa per la proclamazione del vincitore del contest fotografico, come spiega l’amministratore del gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’, Enrico Sunda: “A giorni, verrà finalmente comunicata la data per la fine delle votazioni (Mi piace) delle circa 300 foto inviate con la mascherina e postate su Facebook. Quindi, saranno comunicati i premi e, di conseguenza, a ruota, sveleremo i nomi dei tre vincitori”.

Già, perché anche ora che non vige più l’obbligo di indossarla, almeno all’aria aperta, la mascherina è ancora ben visibile sui volti di molte persone a spasso per la città, convinte della necessità di continuare ad utilizzarla per tutelare se stessi e gli altri, in particolare gli anziani e le fasce di popolazione più fragili.

Non solo. C’è pure chi indossa la mascherina per semplici ragioni di comodità, perché, entrando e uscendo da bar e negozi, dove è ancora obbligatoria, è più facile lasciarla al suo posto piuttosto che toglierla e metterla di continuo.

Il dato conferma lo scenario descritto dalla ricerca condotta da Coldiretti/Ixè per cui 8 italiani su 10 (l’82%) se la terranno ancora per un po’, o la porteranno con sé ovunque, giusto per sentirsi più sicuri. Il 15% della popolazione la userà solo ogni tanto, mentre il 3% dice di aver chiuso definitivamente il capitolo mascherine.

Sempre per rimanere in ambito numerico, l’analisi sui dati Istat della Coldiretti ha rilevato come il Covid-19 abbia smorzato la voglia di vacanze: il 63% degli italiani sposterà le ferie per farsi iniettare la prima o seconda dose di vaccino; il 33% sceglierà una meta turistica all’interno della propria regione.