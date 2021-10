Vallone del Valasco: a tu per tu con Bassino e Cismondi i due giovani rifugisti (VIDEO)

La grande collaborazione nel trasporto di rifornimenti in quota, l'utilizzo di prodotti a "km o" e lo sci, sono le caratteristiche che li accumunano di più.



Loro sono due ragazzi appassionati della montagna: Marco Bassino, 19anni, nuovo gestore del rifugio Questa (2388 m) punto di traversata del GTA e del GTM, situato in una posizione privilegiata e panoramica presso il lago delle Protette; Andrea Cismondi, 38enne, gestore in precedenza del Morelli-Buzzi e da 8 anni del rifugio Valasco (1764 m) ex casa di caccia dei re d’Italia nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, ristrutturata e convertita in rifugio, sovrastato dall’imponente monte Matto.



Li abbiamo raggiunti in quota presso i loro presidi alpini per un'intervista dove si raccontano.