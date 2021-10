Volley Femminile: La Lega di Serie A ufficializza le società che hanno presentato domanda di iscrizione e ripescaggio. In A1 14 domande, mentre in A2 sono 21

La Lega di pallavolo di Serie A Femminile ha ufficializzato l’elenco delle società di A1 e A2 che hanno presentato nei termini le domande di iscrizione ed eventuale ripescaggio nei rispettivi campionati di competenza.

Nessuna sorpresa in A1 con tutte le 14 società aventi diritto, Cuneo compresa, che hanno depositato la documentazione richiesta. Unica novità il cambio societario registrato a Bergamo, con la Volley Bergamo 1991 che ha acquistato i diritti del Volley Bergamo. Da segnalare che la Volley Millenium Brescia, retrocessa al termine dell’ultimo campionato, ha presentato domanda di ripescaggio in A1.

Non sono mancate le sorprese in A2. La Lilliput Settimo Torinese ha rinunciato ad iscriversi e non ha ceduto il titolo sportivo. Altre due neo promosse hanno rinunciato a partecipare alla serie A2, provvedendo però a trasferire il titolo sportivo. Il Volley Trecate ha ceduto il titolo al Sant’Elia, mentre l’Olympia Voltri ha fatto la stessa cosa con l’Aragona.

Singolare quanto avvenuto con il club siciliano, che proprio nella mattinata odierna aveva comunicato di aver presentato domanda di ammissione come squadra miglior classificata dei play-off di B1, per poi scoprire dal comunicato della Lega che era stato perfezionato il passaggio del titolo dal Voltri.

Problemi di comunicazione o acquisizione del titolo che sarebbe avvenuta proprio in extremis? Poco importa, sta di fatto che al momento le domande di partecipazione alla prossima serie A2 sono 21. Plotone di formazioni incrementato a 22 grazie alla conferma delle “Azzurrine” del Club Italia. Unica società ad aver presentato domanda di ripescaggio in A2 è stata il Castelbellino. Ecco di seguito il comunicato della Lega:

Si sono chiusi oggi, lunedì 13 luglio, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2021-22. Ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di Ammissione ai Campionati, sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, per via telematica, le richieste di iscrizione dalle seguenti Società:

Serie A1 Femminile

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Agil Volley Novara

• Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

• Chieri 76 Volleyball (TO)

• Cuneo Granda Volley

• Trentino Rosa (TN)

• Azzurra Volley San Casciano (FI)

• Wealth Planet Perugia Volley

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Volley Group Roma

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

• Volley Bergamo 1991 richiedente titolo da Volley Bergamo

Ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle Società di riserva per il ripescaggio in Serie A1:

• Volley Millenium Brescia

Serie A2 Femminile

• Volley Millenium Brescia

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Helvia Recina Volley Macerata

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Marsala Volley (TP)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Volley Soverato (CZ)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Olimpia Teodora Ravenna

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Hermaea Olbia

• Volley Talmassons (UD)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• C.S. Alba Volley Albese (CO)

• Volley Vicenza

• Altino Volley (CH)

• Sporting Club Maccalube Aragona (AG) richiedente titolo da Olympia Genova

• Pallavolo Sicilia Catania richiedente titolo da Cus Collegno Volley

• Assitec Volleyball Sant’Elia (FR) richiedente titolo da Agil Volley Trecate

• PVT Modica (RG) richiedente titolo da Giuseppe Cesari Cutrofiano

La FIPAV ha confermato la partecipazione del Club Italia al Campionato di Serie A2.

La Società Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, neopromossa dalla Serie B1, non ha presentato domanda di iscrizione.

Ha presentato infine richiesta di iscrizione nella lista delle Società di riserva per il ripescaggio in Serie A2:

• Clementina Volley 2020 Castelbellino (AN)

La Commissione di Ammissione ai Campionati ha cominciato oggi i lavori di verifica. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2021/22 entro e non oltre il 23 luglio.