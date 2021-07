Banca d’Alba stanzia plafond per le aziende colpite dalla grandine

Banca d'Alba ha stanziato un plafond a tasso zero e zero spese a favore delle aziende agricole che hanno registrato danni dopo la violenta grandinata di ieri sera, martedì 13 luglio, evento che ha colpito in modo particolare le aree del Roero e del Torinese.

L'iniziativa – si fa sapere dall'istituto di credito – è volta a "dimostrare vicinanza ai nostri soci e clienti in un momento di forte difficoltà. Le nostre filiali sono già pronte a dialogare con le aziende, al fine di verificare i danni subiti e garantire loro sostegno".



"La nostra struttura è snella e operativa – si legge ancora in una nota diffusa dalla banca –: ieri sera eravamo già al telefono per condividere tra noi un piano d'azione concreto, per essere pronti all'apertura di questa mattina, mercoledì, con soluzioni immediate. Noi ci siamo”.