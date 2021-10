10 positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Cuneo. Calano i ricoveri ordinari in Piemonte

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI



Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 84nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5dopo test antigenico), pari allo 0,6 % di 15.157tamponi eseguiti, di cui 8.915antigenici. Degli 84 nuovi casi, gli asintomatici sono 35 (41.7%).



I casi sono così ripartiti: 19 screening, 46 contatti di caso, 19 con indagine in corso. Di questi: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali e 3 importati dall’estero.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.472così suddivisi su base provinciale:

29.638 Alessandria

17.515 Asti

11.543 Biella

53.005 Cuneo (+10 positivi da ieri, quando erano 52.995 con un incremento di +4)

28.327 Novara

196.668 Torino

13.761 Vercelli

13.007 Verbano-Cusio-Ossola

1.507 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

2.501 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 4(+ 1 rispetto a ieri).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 50(- 5 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento domiciliare sono 747.







I tamponi diagnostici finora processati sono 5.641.008(+ 15.157rispetto a ieri), di cui 1.826.655risultati negativi.



I DECESSI SONO 11.699



È stato comunicato 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è di 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.566 Alessandria

713 Asti

433 Biella

1.454 Cuneo (dato invariato)

944 Novara

5.591 Torino

525 Vercelli

373 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte



354.972GUARITI



I pazienti guariti sono complessivamente 354.972 (+59 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

28.005 Alessandria

16.784 Asti

11.053 Biella

51.479 Cuneo (+1 da ieri, quando erano 51.478 con un incremento di +6)

27.330 Novara

190.665 Torino

13.196 Vercelli

12.610 Verbano-Cusio-Ossola

1.439 extraregione

2.411 in fase di definizione

39.475 VACCINI CONTRO IL COVID COMUNICATI OGGI



Sono 39.475 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.00). A 35.493 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.599 i 16-29enni, 2.666 i trentenni, 7.983 i quarantenni, 11.316 i cinquantenni, 4.882 i sessantenni, 5.102 i settantenni, 862gli estremamente vulnerabili e 221 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.230.870 dosi, corrispondenti al 94,5% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.