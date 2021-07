A Mondovì Breo riflettori puntati sui "Doi Paset": tutti gli eventi in programma per questa sera

Questa sera, mercoledì 14 luglio, riflettori puntati sul quartiere di Breo con due eventi ‘statici’, vetrine illuminate e negozi aperti.

In piazza Roma palcoscenico allestito per ‘Money for nothing’. Una band con radici nel passato, che fin dal 1997 suona ‘Dire Straits’. Negli anni modifica la formazione, cambiano i nomi e si mischiano esperienze, fino ad arrivare, nel 2007, all’attuale: Marco Gasco, Giorgio Bertazzoli, Alberto Curti, Alessandro Tarone, Manuel Garelli e Ermanno Dardanelli. Spettacolo garantito!

In piazza Santa Maria Maggiore, energia, talento, divertimento ed emozione: ‘Ep. Centro’. Gruppo musicale che negli anni ha saputo farsi apprezzare nel nord Italia grazie alla qualità dei suoi componenti: tutti musicisti professionisti con carriere importanti alle spalle e tantissima passione. Con un sound che varia dal pop al funky, con sfumature rock e bossanova, ogni loro concerto è un'esplorazione musicale a 360°. On stage: Sara Ghiglia e Andrea Villella, voce, Federico Baglio, chitarra, Massimo Celsi, tastiere, Marco Campana, percussioni, e Alessandro Osella, basso