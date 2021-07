Alba, al via i lavori di asfaltatura: modifiche alla viabilità e nei percorsi dei bus urbani

Sono diverse le modifiche alla viabilità e le variazioni nei percorsi lungo le linee del trasporto urbano indotte dai lavori di asfaltatura che il Comune di Alba ha programmato a partire da questa settimana.



In particolare, da ieri, lunedì 12 luglio, e sino al termine dei lavori, dalle ore 7 alle ore 19, è istituita la chiusura al transito veicolare di corso Banskà Bystrica e di corso Fratelli Bandiera, corsia di marcia in direzione di corso Matteotti, nel tratto di strada tra l’intersezione con via L. Einaudi e via Pierino Belli.

È istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Roma che si immettono in corso Fratelli Bandiera e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che provengono da piazza Trento e Trieste.

In base all’avanzamento dei lavori sono previste inoltre chiusure in via L. Einaudi, corso Europa, corso Piave, piazza Ferrero (deviazione obbligatoria per veicoli provenienti da corso Italia verso via Don Alberione).



Sempre per lavori di asfaltatura è istituita la chiusura di via Dario Scaglione, dalle ore 8 di mercoledì 15 luglio fino a conclusione dei lavori.



In occasione dei lavori stradali e di asfaltatura in corso su via Scaglione e in corso Langhe, nel tratto compreso tra via De Amicis e via Rio Misureto, il percorso della linee urbane 1, 2, 3 e 4 subirà alcune modifiche.

In corso Langhe, le Linee 1, 3 e 4 effettueranno, fino a fine lavori, deviazione di percorso nella corsia del controviale per il tratto interessato dai lavori per poi proseguire con il percorso regolare. Verrà pertanto sospesa temporaneamente la fermata di corso Langhe/Santuario Moretta e per la Linea 4 verrà istituito un capolinea temporaneo presso la fermata di corso Cortemilia, angolo via De Gasperi.

In via D. Scaglione, la Linea 2, in direzione Gallo, transiterà lungo corso Europa, per deviare in via F. Centro e riprendere il tragitto ordinario su corso Piave. La Linea 3, invece, effettuerà il passaggio in corso Piave sino alla rotatoria al bivio di Strada Cauda, per riprendere il percorso ordinario in direzione Alba: verranno pertanto sospese le fermate comprese tra via Vivaro e via Dario Scaglione.



In base all'andamento dei lavori, che interesseranno nei prossimi giorni anche altre aree della città, verranno comunicate eventuali ulteriori variazioni al servizio di trasporto urbano. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.grandabus.it.