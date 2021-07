Bra, i ragazzi del centro diurno Aghav portano in città l’iniziativa “Un sasso per un sorriso” (Foto)

Colori, allegria e fantasia, questi gli ingredienti usati dai ragazzi del centro diurno Aghav (Associazione genitori handicap volontari) di Bra, che hanno aderito all’iniziativa “Un sasso per un sorriso”.

Il progetto nasce dall’idea della svizzera Heidi Aelling, ma residente a Recanati, con lʼhobby della pittura e ha trovato il suo sviluppo attraverso i social e l’omonimo gruppo Facebook, coinvolgendo sostenitori in tutta Italia. Lo scopo è quello di donare un po’ di gioia, di vicinanza e di solidarietà in questi tempi segnati dal Covid-19 e da tanti mesi di distanziamento sociale, d’incertezza e di paura.

I sassi variopinti, disseminati lungo tutta la Penisola, hanno trovato le più svariate collocazioni per la felicità di chi si imbatte in queste piccole ma pregevoli opere d’arte. Fatto sta che in questi giorni, anche nella città della Zizzola, sono stati “liberati” diversi sassi che, grazie alla sensibilità di chi li ha realizzati, rallegreranno gli angoli più inaspettati del territorio braidese e regaleranno un sorriso a chi li troverà.