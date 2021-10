Falsa partenza per i "Doi paset", Tealdi e Caramello: "Servono meno comunicati stampa e più mediazione"

Falsa partenza per i "Doi paset", versione ridotta dei tradizionali "Doi pass" per le vie di Breo, adattata alle norme anti covid. La manifestazione, organizzata dall'Associazione "La Funicolare", avrebbe dovuto prendere il via lo scorso mercoledì 7 luglio ma, poco prima dell'inizio degli eventi statici in piazza Santa Maria Maggiore e piazza Roma, la manifestazione è stata annullata.



Incomprensioni e cavilli burocratici hanno spinto gli organizzatori a non proseguire con l'evento non potendo garantire il rispetto delle norme di 'safety e security' richieste per l'intera area pedonale.



Nei giorni successivi associazione e amministrazione si sono confrontati e, questa sera, con una settimana di ritardo, "La Bella estate" monregalese dovrebbe decollare ma la situazione non è passata inosservata. In merito i consiglieri Guido Tealdi (Lega) e Giampiero Caramello (Forza Italia) scrivono:



"Gentilissimo Direttore,

come è noto il Covid e i conseguenti lockdown hanno messo in ginocchio diverse attività e inevitabilmente questo è stato anche per la Città di Mondovì. Le difficoltà si sono registrate in modo diffuso, ma alcune categorie, come bar, ristoranti e il commercio in generale ne hanno sofferto in particolare. E proprio i commercianti monregalesi, per mezzo dell’Associazione “La Funicolare” si sono dati da fare per rilanciare il centro storico organizzando l’evento “I Doi Paset”, evento programmato per mercoledì 7 luglio ma che ha dovuto essere cancellato all’ultimo momento.



I riflessi polemici conseguenti sono ben noti e probabilmente è plausibile che le motivazioni di tale inattesa decisione risiedano nelle difficoltà di comunicazione con l’Amministrazione e di riflesso con gli Uffici Comunali.



Sta di fatto che la Città di Mondovì, purtroppo ha capitalizzato una “magra” figura (l’ennesima) e che ancora una volta, a rimetterci, sono i commercianti, i monregalesi ed il buon nome della Città di Mondovì.



Ci “permettiamo” di domandare al Vicesindaco Olivieri, assessore con deleghe alle manifestazioni, se è al corrente delle attività che riguardano le Sue deleghe, se dialoga con le associazioni monregalesi o se è “troppo impegnato” a cercare di far decollare il Suo partito, “Azione” ? Ma come, un partito politico nel “Patto Civico?”. Ebbene si è proprio così, ma lasciamo spazio ai lettori per le opportune riflessioni.



Tornando alle cose serie, come consiglieri abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni contrariate da parte di commercianti e di semplici cittadini che mercoledì scorso erano venuti apposta in centro città per i “Doi Paset” e che si sono ritrovati spaesati per la notizia data un’ora prima della cancellazione degli eventi.



Suggeriamo all’Amministrazione di fare meno comunicati stampa a salvaguardia della propria immagine, ma di impiegare le proprie energie per garantire una maggior collaborazione nei rapporti sia con le associazioni che con gli uffici, al fine di poter svolgere quel ruolo di sintesi e di mediazione che Le compete.



Auspichiamo che per mercoledì 14 luglio il “cortocircuito” registrato lo scorso mercoledì sia da considerarsi solo un “brutto ricordo” e che ognuno, per il proprio ruolo, faccia la Sua parte, per il buon nome della Città di Mondovì e per i monregalesi."