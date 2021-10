Il maltempo flagella il Roero. A Castellinaldo si spala per togliere la grandine da strade e cortili [FOTO]

E’ quello di Castellinaldo d’Alba il comune più colpito dall’ondata di maltempo che nella serata di ieri (martedì 14 luglio) ha duramente colpito un’ampia fascia della Sinistra Tanaro albese che comprende anche i centri di Canale, Castagnito, Priocca, Vezza d’Alba e Guarene, prima di spostarsi verso l’Astigiano.



Le misurazioni dell’Arpa riferiscono di oltre 50 millimetri di pioggia caduta a terra nel corso della precipitazione iniziata poco dopo le 9 e proseguita per oltre un’ora, accompagnata da un fortissimo vento e da abbondante grandine.



Una situazione che già nella serata di ieri aveva impegnato i Vigili del Fuoco del Distaccamento albese, impegnati fino alla tarda notte a svuotare cantine invase dall’acqua e nel rimuovere accumuli di ghiaccio depositati per terra per un’altezza di decine di centimetri.



Ancora stamattina Vigili del Fuoco e residenti erano impegnati con mezzi d’opera e pompe idrovore per ripulire strade, case e cortili della parte bassa del paese dallo strato di ghiaccio e fango che li ha invasi.

Nel frattempo si attende l’esito di più accurati sopralluoghi per fare la conta dei danni che la violenta precipitazione ha provocato ai vigneti della zona, tra le più vocate per la produzione soprattutto di Roero Arneis, Barbera e Nebbiolo.



In mattinata in paese è intanto arrivato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che accompagnato dal sindaco Giovanni Molino ha voluto verificare di persona l’entità dei danni provocati dall’ennesima grave precipitazione che ha colpito il Piemonte nelle ultime settimane. "Insieme al senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino abbiamo convocato per questo venerdì un incontro con sindaci e autorità della zona per fare un punto della situazione e valutare la richiesta di possibili misure di emergenza dedicate in particolare al settore agricolo", ha spiegato il governatore.