In Langhe e Roero pochi contagi e un solo ricoverato. Ma preoccupano gli effetti del dopo Wembley

Mentre gli esperti preconizzano da più parti una fatale risalita dei numeri anche alle nostre latitudini, variante Delta e festeggiamenti di piazza del dopo Wembley non sembrano aver ancora prodotto i loro effetti sul territorio di Langhe e Roero, almeno per ora.

A confermarlo al nostro giornale è il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio. "E’ facile immaginarsi conseguenze, dalle scene di piazza viste nei giorni scorsi, ma se ci saranno lo vedremo solamente tra due o tre settimane. Purtroppo – continua – era difficile pensare di potersi affidare alla responsabile dei singoli in una situazione come questa. Ancora più se si considera che la gente è stufa, dopo un anno e mezza chiusa in casa. Il dato oggettivo però è che al momento il tracciamento non sta portando a rilevare grossi aumenti nei numeri dei contagi. Anzi, siamo nell’ordine di qualche unità alla settimana, ad oggi. Poi, appunto, quello che succederà lo vedremo solamente tra qualche giorno".



Ugualmente, mancano segnali di una presenza significativa della variante Delta sul nostro territorio, ma qui il responsabile della sanità locale spiega che come il dato dipenda anche dalla nostra capacità di sequenziamento dei contagi. "E’ un tipo di accertamento che viene fatto solamente in casi mirati, se un paziente è rientrato da un Paese a rischio, per capirci. Anche perché i laboratori abilitati a questo tipo di accertamento sono comunque limitati. Le aspettative sono quelle che arrivano dagli organismi superiori della sanità pubblica".



Intanto, a fronte dei bassi contagi, a Verduno si fatica a chiudere il reparto Covid.

"Purtroppo sì. A venerdì scorso avevamo un ultimo ricoverato. Con le sue dimissioni speravamo di poter chiudere l’intero spazio, ma abbiamo dovuto dirottarvi una nuova paziente intanto arrivata in ospedale. Un classico ricovero da medicina interna, una paziente anziana in condizioni nemmeno critiche, ma è risultata positiva, per cui l’intero spazio rimane aperto, con l’impossibilità di destinare ad altre mansioni il personale che vi opera. Intanto i ricoveri ordinari sono saliti a quasi 200 e la conseguenza di questa situazione si riflette soprattutto sui tempi di attesa del pronto soccorso, che purtroppo ne risentono".



Come abbiamo ormai imparato a comprendere un fattore decisivo per uscire completamente dall’emergenza sanitaria è l’avanzamento delle vaccinazioni. Sulle quali però l’azienda sanitaria di Langhe e Roero continua a fare i conti con numeri delle forniture inferiori alla sua capacità di somministrazione.

"E’ così. In questa settimana e nella successiva riceveremo 4-5 vassoi di Pfizer, per un totale di 4-5mila dosi, cui possiamo aggiungere 500 dosi settimanali di Moderna. Praticamente procediamo con un migliaio di somministrazioni al giorno. Calcolando che dobbiamo però fare molte seconde dosi (venerdì la contabilità dell’Asl parlava di 99.672 prime dosi e 55.591 seconde) non si può pensare di fare grandissimi passi in avanti. E’ comunque importante che chi non l’ha ancora fatto dia la propria adesione alla campagna, soprattutto in quella fascia di età, sopra i 60 anni, che per qualche ragione continua a contare troppe defezioni".



Servono misure quali quelle appena prese dalla Francia, dove l’obbligo del "green pass" per accedere a treni, bar e ristoranti ha portato a un milione di richieste di vaccinazione nel giro di poche ore?

"Personalmente le condivido pienamente. Tanto più che non siamo di fronte a un obbligo, visto che parliamo di attività voluttuarie, che è possibile fare o non fare, ma mi sembra un modo corretto per evitare almeno in parte che le scelte di chi non ritiene di vaccinarsi penalizzino chi responsabilmente ha deciso di farlo".