Magliano Alfieri, venerdì i funerali dell’ex vicesindaco e presidente della casa di riposo

Sono stati fissati per venerdì 16 luglio, alle ore 10 nella parrocchia di Sant’Andrea a Magliano Alfieri (capoluogo), i funerali di Attilio Stirano, 76 anni, morto nella mattinata di ieri (martedì 13) in seguito al malore che lo ha colpito nel corso di un bagno in mare a Ceriale, in provincia di Savona, dove il pensionato si trovava per qualche giorno di vacanza.



Originario e residente nel centro roerino, l’uomo era da tempo a riposo dopo essere stato per lunghi anni dipendente addetto all’ufficio anagrafe del Comune di Magliano Alfieri.



Una volta andato in pensione, nel 1999, si era impegnato anche nell’amministrazione del paese, divenendo vicesindaco della Giunta guidata da Cesare Giudice e successivamente consigliere di opposizione, dal 2004 al 2009.



Donatore di sangue e segretario del locale gruppo Avis, era anche presidente della casa di riposo "Soggiorno Alfieri", incarico assunto due anni fa dopo esserne stato a lungo consigliere.



Lascia la moglie Giuseppina Borio, i figli Andrea con Simona e Gisella con Danilo, oltre a quattro nipoti in tenera età, al fratello Mario e alla sorella Maura.



Tra quanti in queste ore hanno voluto partecipare al lutto della famiglia, oltre all’Amministrazione Comunale, alla casa di riposo, al sodalizio di donatori e ai vicini della borgata San Secondo, figura anche la Pallonistica Albese, che lo ricorda come collaboratore ed ex giocatore.



Domani, giovedì 15, la stessa parrocchiale ospiterà la veglia funebre, con inizio alle ore 21. Dopo le esequie la salma proseguirà presso il tempio crematorio di Bra.