A fine luglio Mondovì e Motori, il week-end con le "vecchie signore". Al raduno anche la "Itala", vincitrice della Parigi-Pechino

La presentazione in Piazza Maggiore

Fallo con passione o non farlo. Possiamo descrivere così la macchina organizzativa che ruota attorno all'evento "Mondovì e Motori", raduno organizzato dall’Associazione “La Funicolare”, da Mario Garbolino, promotore ed organizzatore da quindici anni dei “Week end con le Vecchie Signore”, con il prezioso supporto dell’imprenditore monregalese Enzo Garelli e rafforzato dall’ingresso del “Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori” di Albenga (il più grande d’Italia nel settore auto e moto d’epoca).

Dopo la presentazione dello scorso maggio, ospitata presso l'antica cascina Mollea, legata alla storia della famiglia Ceirano e oggi Antica Meridiana Relais Art Hotel di Vicoforte, lunedì sera, nella splendida cornice di Piazza Maggiore sono stati svelati i dettagli della "tre giorni" che vedrà protagonisti i motori ante 1940.

Il raduno si svolgerà nel fine settimana del 30-31 luglio e 1° agosto e sarà dedicato alla memoria dei Fratelli Ceirano, primi costruttori di automobili in Italia, celebrati nel libro scritto dal giornalista monregalese Raffaele Sasso ed edito da CEM.

"Mettere insieme episodi e le loro vite non è stato semplice" - ha spiegato Raffaele Sasso - "ma grazie alla disponibilità di parecchie persone, anche la ricostruzione delle loro società è stata possibile, scoprendo che furono i primi a realizzare un’auto in Italia, dando avvio alla prima sua produzione industriale, ma anche che la “Itala”, l’auto vincitrice della prima gara Pechino- Parigi, del 1907, fosse nata da una loro società e fosse di loro prima produzione. Facevano parte di una famiglia numerosa: 12 figli, 4 maschi (Giovanni Battista, Giovanni, Matteo e per qualche tempo fu presente nelle prime società anche Ernesto) e 8 femmine; il padre era emigrato a Cuneo da Tarantasca e che di mestiere faceva l’orologiaio."

La storia dei Ceirano è solo la prima tappa della collana "La storia siamo noi", progetto sostenuto dalla Banca Alpi Marittime; infatti, in occasione delle prossime edizioni della manifestazione saranno realizzati altri volumi dedicati a personaggi noti del mondo dei motori e legati al monregalese: da Giovanni Battista Bertone a Giorgetto Giugiaro; da Luca Cordero di Montezemolo a Flavio Briatore, sino a Gigi Taramazzo, Giuseppe Dardanello, Guido Fossati, Pierfelice e Luca Filippi.

"Siamo convinti – commenta Mattia Germone, presidente ‘La Funicolare’ – che celebrando la storia monregalese dell’automobile si possa offrire al territorio un evento di risonanza nazionale. Nellìorganizzazione e nella promozione di questo evento c'è passione da parte di tutti e questo consentirà certamente alla manifestazione di crescere sempre di più".

Ed è proprio la passione il carburante che ha spinto anche l'imprenditore Enzo Garelli ad entrare nel vivo dell'organizzazione dell'evento, che tra le novità, prevede anche il coinvolgimento degli studenti dell'IIS "Cigna-Baruffi-Garelli" e del "Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese" per un interessante progetto.

"Agli studenti verrà data in dotazione una autovettura storica, una Fiat X1/9, con carrozzeria firmata Bertone" - ha spiegato Garelli - " la sua completa restaurazione potrà essere effettuata all’interno delle officine Garelli, con la supervisione degli insegnanti e di un tutor esperto del settore, Stefano Mirto. L’auto sarà poi presentata al raduno del 2022 per essere venduta tramite asta pubblica: l’utile devoluto ai tre Istituti."

Dopo la presentazione del libro dedicato ai Ceirano e del programma di "Mondovì e Motori", Garelli ha approfondito la storia della "Mille miglia", considerata la 'corsa più bella del mondo', mostrando al pubblico un interessante documentario.

NOVITA' E PROGRAMMA

Venerdì 30 luglio i partecipanti al raduno si ritroveranno a Vicoforte dove verrà organizzata l'esposizione delle auto di fronte al Santuario. La giornata inaugurale vedrà anche l'intitolazione di una piazza di Vicoforte alla memoria dei Fratelli Ceirano.

Sabato 31 luglio gli equipaggi attraverseranno il monregalese con un giro panoramico tra Vicoforte, Briaglia e Mondovì dove, in serata, si svolgerà la sfilata in abiti d'epoca.

Tra le novità del 2021 il raduno monomarca ‘Porsche’, realizzato grazie al contributo della famiglia Bosio, che realizzerà una vera e propria coreografia a cielo aperto, ricreando in Piazza Maggiore, la scritta del marchio e l'esposizione della Itala, grazie alla disponibilità del Museo dell'Automobile di Torino.