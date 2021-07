Ormea, concluso un altro anno scolastico alla Scuola Forestale

Con l’esame di stato si è quasi concluso l’anno scolastico 2020/21, alla scuola Forestale i risultati sono stati ottimi, infatti ben quattro studenti hanno conseguito la valutazione massima (100/100) e molti altri si sono distinti per valutazioni decisamente elevate.

L’esame di stato, in genere, rappresenta l’ultimo evento formativo per le classi quinte ma quest’anno non è così poiché ben 16 studenti/studentesse della Scuola Forestale di Ormea partecipano al progetto internazionale “Erasmus plus – Forest4life” che, dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, è tornato all’operatività. Il progetto prevede la consueta mobilità europea finalizzata allo svolgimento di cinque settimane di stage in aziende del settore forestale. Le mete individuate sono: Maribor (Slovenia), Valencia (Spagna) e Golotczyzna (Polonia).

In quest’epoca di grandi cambiamenti è importante l’acquisizione di conoscenze/competenze in ambito forestale ma ancor più significative sono le cosiddette “soft skill” come l’autonomia nel saper svolgere un compito, la capacità di saper lavorare in gruppo e di saper gestire lo stress. Al termine dell’esperienza comunitaria i ragazzi e le ragazze avranno presumibilmente migliorato la propria intraprendenza e la capacità di comunicazione in lingua inglese.

Alla Scuola Forestale si lavora anche al futuro ed in particolare al prossimo anno scolastico, infatti nei giorni scorsi il dirigente scolastico, gli insegnanti ed il personale del convitto hanno incontrato i nuovi iscritti alle classi prime, si tratta di ben 46 studenti/studentesse. Nello splendido scenario estivo della scuola ormeese si sono evidenziati gli argomenti chiave al fine di iniziare con serenità l’anno scolastico 2021/2022, ormai prossimo.

“È con grande entusiasmo ed orgoglio, visto il numero elevato di iscritti, che accogliamo i futuri studenti della scuola forestale di Ormea. L'augurio sincero è quello di affrontare un cammino sereno, in presenza e superando definitivamente gli ostacoli affrontati durante l'anno scolastico appena concluso. Benvenuti, ragazzi! La scuola Forestale di Ormea è pronta ad accogliervi” dichiara il dirigente scolastico Mara Ferrero.