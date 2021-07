Rifreddo premiato come comune vincitore di “Spazzamondo”

Negli scorsi giorni si è svolta la premiazione ufficiale del concorso “Spazzamondo” presso lo spazio incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Tra i tre enti premiati come vincitori c’era anche il piccolo comune di Rifreddo. Vincendo la propria categoria lo stesso si è aggiudicato un premio di 4mila da utilizzare per riqualificare un’area verde del Paese. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicesindaco Elia Giordanino e l’assessore Maria Carla Ponsi, Il sindaco junior Ivan Raber e Elisa Farina in rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Una presenza, quella dei piccoli consiglieri, molto importante dal punto di vista educativo visto che è attraverso i ragazzi che si costruisce la tutela futura dell’ambiente. Oltre al comune la manifestazione Spazzamondo ha coinvolto l’intera comunità rifreddese. Infatti alla realizzazione della stessa è stata fatta con la parrocchia, le associazioni locali e l’istituto scolastico. “Ancora una volta - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato all’evento e hanno permesso al nostro comune di aggiudicarsi il primo premio. La pulizia dell’ambiente e l’importanza della raccolta differenziata sono temi importanti da trasmettere alla popolazione per permettere di avere un mondo più pulito e accogliente per tutti”. Come già anticipato più in alto con i fondi assegnati il Comune di Rifreddo, in accordo con il CCR, ha deciso di riqualificare il parco Gesia Veja ed in particolare di installare una teleferica per i bambini e realizzare un murale sul muro di cinta del parco.