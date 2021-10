Cervere, tre nuove nomine in Fondazione CRF e SpA

Il presidente della Fondazione CRF, Gianfranco Mondino, comunica l’ingresso nella Fondazione e nella CRF SpA di tre donne qualificate. Tra le varie candidature sono state scelte tre giovani donne, pronte a distinguersi sul territorio: si tratta della professoressa Margherita Bergesio, componente del consiglio di amministrazione; la dottoressa Maria Francesca Cornaglia, componente del comitato di indirizzo e la dottoressa Maria Teresa Cornaglia, componente del consiglio sindacale CRF SpA.

Grande soddisfazione nelle parole del sindaco di Cervere, Corrado Marchisio: “La Fondazione e la CRF sono da sempre legate ai tanti cittadini che credono e si affidano al lavoro che sanno svolgere. Per questo motivo reputo che siano espressione qualificante del territorio e dei suoi bisogni. É un po’ come immaginare di essere parte di un grande quadro con mille colori, ognuno di essi funzionale all’altro: tante piccole pennellate legate le une alle altre per arrivare ad un grande disegno denso di bellezza e di significato.”

“Certamente nulla capita per caso: sono certo che anche in questa situazione Cervere abbia saputo e saprà distinguersi in modo particolare. Ringrazio in questo contesto il presidente Gianfranco Mondino ed il presidente Antonio Miglio per la fiducia e la stima che ci legano da anni.”

Il presidente Mondino ricambia l’atto di stima dichiarando: “Ringrazio, in particolare, il sindaco Corrado Marchisio per la designazione della dottoressa Maria Francesca Cornaglia che, oltre ad essere persona di elevata professionalità, ha consentito anche una adeguata rappresentanza di genere come richiesto dalla vigente normativa in merito alla composizione degli organi delle Fondazioni.”