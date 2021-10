Vicoforte dedicherà una strada ai Fratelli Ceirano

Si chiamerà "largo Fratelli Ceirano" ed è la strada che il comune di Vicoforte ha deciso di intitolare alla memoria dei giovani cuneesi, primi costruttori di automobili in Italia.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Valter Roattino, lunedì sera, in occasione della presentazione del libro di Raffaele Sasso, dedicato proprio alla storia dei Ceirano.

Pionieri nella costruzione delle auto, diedero vita a diverse società e crearono la "Itala", vincitrice della prima gara Parigi-Pechino del 1907. La loro storia, ricostruita da Sasso, attraverso un minuzioso lavoro di ricerca e raccolta di testimonianze, si intreccia con il territorio monregalese e con Vicoforte in particolare: qui, infatti, i Ceirano ebbero una casa e una cascina.

L'inaugurazione della nuova strada è prevista per il 30 luglio in occasione della prima giornata del raduno 2021 con le "Vecchie signore" che celebrerà proprio i Ceirano, dando il via a un progetto che si svilupperà nei prossimi anni e che celebra il monregalese come terra di motori-