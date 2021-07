Cuneo, taglia il traguardo dei 50 anni di attività “Gianfranco Studio Acconciature” (VIDEO)

Situato al piano ammezzato di un raffinato palazzo in stile liberty, nel cuore di cuore di Cuneo, in Corsa Nizza 27, “Gianfranco Studio Acconciature” offre, dal 1971, servizi per uomo e donna, pensati su misura per i vostri capelli e per le vostre esigenze.

Fondato da Franco Meinero e Gianni Gandolfo, oggi in pensione, che ha passato il testimone a Silvio Giordana, lo studio si avvale di un valido team di hairstylist che vi aiuteranno a scegliere ciò che è meglio per la bellezza e la salute dei vostri capelli.

“Il nostro intento è sempre stato quello di offrire un buon servizio alla clientela” – racconta Gianni Gandolfo – “seguendo contemporaneamente corsi e concorsi che ci permettessero di essere sempre aggiornati sul nostro settore. È stato un percorso proficuo e pieno di soddisfazioni e ora mi dedico al volontariato”.

Quest’anno lo studio festeggia 50 anni di attività e successo…

“Abbiamo avuto negli anni un ottimo riscontro, anche nelle manifestazioni regionali e nazionali” – spiega il Franco Meinero – “Quest’anno festeggiamo i 50 anni della attività che oggi porto avanti con Silvio. Abbiamo rimodernato il locale, frequentiamo costantemente corsi di aggiornamento per offrirvi il meglio”.

Un lavoro, ma soprattutto una passione che viene portata avanti da una valida équipe nel centro di Cuneo, offrendo ai clienti riservatezza, tranquillità, relax e professionalità.

“La mia storia è iniziata in questo salone” – aggiunge Silvio Giordana - “faccio questo lavoro da oltre 20 anni, la mia passione. Il nostro obiettivo è creare feeling con i nostri clienti. Sono felice di portare avanti la storia di questa attività che spero duri ancora molto, molto tempo. Vi aspettiamo!”

I clienti che si affidano a "Gianfranco Studio Acconciature" hanno inoltre la possibilità di usufruire dei servizi estetici e cura alla persona grazie alla collaborazione con il team del "Centro Estetico Essence", situato proprio di fronte all'ingresso del salone di "Gianfranco".

GIANFRANCO STUDIO ACCONCIATURE

Corso Nizza 27, Cuneo

Tel. 0171 66639

Mail: gianfrancostudio27@gmail.com

ORARI APERTURA

martedì – venerdì: 8:30 – 19:00

sabato: 8:00 – 19:00

domenica – lunedì: Chiuso

Sito web: clicca qui

Pagina Facebook: clicca qui