“Patti chiari filiera corta” in diretta Nazionale su Telegranda e streaming

Filiera agroalimentare ed economia circolare: questi i temi che verranno trattati lunedì 19 luglio alle ore 11 nella trasmissione televisiva in diretta nazionale di Tele Granda – canale 186 – dove l’Associazione Insieme ha collaborato nell’organizzazione sposando il progetto “BLocal” e dei suoi tre fondamenti ‘Be Local, Be Green, Be Sustainable’.



Molti gli interventi, a cadenza di dieci minuti, brevi e coincisi come i tempi televisivi spesso richiedono, che verranno introdotti da Filomena Greco, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’.



Ci sarà il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia, Federico Borgna, seguito da Giovanni Quaglia, Presidente di CRT ed Ezio Raviola, Vice Presidente di CRC. Il Presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, la prof.ssa Francesca Culasso del Dipartimento di Management all’Università degli Studi di Torino, Marcello Cavallo (Presidente M.I.A.C.), Simone Mellano (Direttore Asprocarne), Renzo Simonato (Direzione Agribusiness Gruppo Intesa San Paolo), Francesco Bosio (Direttore Generale di Banca Cambiano), Marco De Guzzis (CEO di Sardex S.p.A.), Federico Vecchioni (Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi S.p.A.). Concluderà i lavori Georges Mikhael, Presidente di “Servizi Ultimo Miglio” (S.U.M.).



Il coordinatore del Pianeta Agricoltura di Insieme, Alberto Fissore, spiega: «La nostra associazione condivide questa iniziativa perché affronta temi importanti per il nostro territorio e di grande attualità, che vengono affrontati dal nostro pianeta specifico. È la prima volta, inoltre, che Insieme viene coinvolta in un’iniziativa di carattere nazionale».



Secondo Georges Mikhael, presidente S.U.M. e promotore del progetto “BLocal”: «Le filiere legate all’eccellenza dell’agrifood sono la vera sfida del futuro. In collaborazione con MIAC, stiamo lavorando al progetto BIF (Best Italian Flavors) il cui obiettivo è la valorizzazione del territorio della provincia di Cuneo integrando più livelli di intervento. Il primo riguarda il mercato dei Bovini, il secondo la promo-commercializzazione dei prodotti del Basso Piemonte ed il terzo i servizi di supporto agli operatori della filiera. BIF partirà in via sperimentale a Cuneo, ma ha l’ambizione di diventare un marchio nazionale ed un modello per tutti i prodotti eno-gastronomici italiani. Solo così, attraverso iniziative integrate che mettano in risalto le eccellenze con strumenti basati sul commercio online, si aiutano le imprese ad essere competitive e vincere la sfida del mercato».



La trasmissione sarà visibile sul canale 186 di Tele Granda, ed anche in streaming su www.telegranda.net, www.facebook.com/blocalitalia ed, inoltre, dal sito www.associazioneinsieme.info dove sarà disponibile anche la differita.