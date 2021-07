Simone Moro e Federico Buffa protagonisti del week end di “Occit’amo” nella pianura saluzzese

Da quest'oggi, mercoledì 14, a domenica 18 luglio appuntamento nella pianura saluzzese con il festival “Occit’amo”.

Nel secondo fine settimana della rassegna sono in calendario l’incontro con l’alpinista Simone Moro (giovedì 15 luglio a Lagnasco alle ore 21,30, in collaborazione con Nuovi Mondi Festival e Borgate dal Vivo; ingresso 15 euro); il reading Italia Mundial di Federico Buffa (venerdì 16 luglio a Saluzzo alle ore 21,30, in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo; ingresso 15 e 10 euro) e altri 7 eventi a Moretta, Verzuolo, Brossasco in valle Varaita e a Castellar nel Comune di Saluzzo.

La rassegna, che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori, proseguirà quindi da giovedì 22 a domenica 25 luglio in valle Maira. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.

Simone Campa & Roby Avena al carcere Morandi

Si parte oggi, mercoledì 14 luglio, alle con 14 Simone Campa & Roby Avena nel carcere Rodolfo Morandi di Saluzzo dove il festival Occit’amo, in collaborazione con Voci Erranti, fa tappa per il secondo anno consecutivo: pizzica e Salento, ghironda e Occitania si incontrano per raccontare la tradizione e portare suggestioni ed emozioni alla popolazione carceraria. La collaborazione con la casa di reclusione prosegue per tutto il festival, nel quale verranno proposti al pubblico oggetti artistici realizzati dai detenuti nell’ambito dei laboratori di falegnameria e oreficeria Opere libere, tenuti in collaborazione con l’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo.

Simone Moro al Castello di Lagnasco

Giovedì 15 luglio alle ore 21,30 nella cornice dei Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco incontro con l’alpinista Simone Moro che racconta la sua avventura sportiva e umana. Sulla vetta di otto dei quattordici Ottomila del pianeta e quattro volte in cima all’Everest, Moro è l’unico alpinista della storia ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa stagione invernale. È pilota di elicottero specializzato nel soccorso in Himalaya e ha scritto cinque libri tradotti in diverse lingue. L’appuntamento si tiene in collaborazione con Nuovi Mondi Festival e Borgate dal Vivo. Il biglietto di ingresso, acquistabile in prevendita su www.mailticket.it o direttamente la sera dell’evento, ha un costo di 15 euro.

Federico Buffa alla ex Caserma Musso

Venerdì 16 luglio alle ore 21,30 nell’arena estiva dell’ex Caserma Musso di Saluzzo (piazza Montebello 1) il giornalista, telecronista sportivo e scrittore Federico Buffa presenta ‘Italia Mundial’. Nell’anno degli Europei di calcio posticipati a causa della pandemia, Buffa torna a parlare della storia sportiva che unì l’Italia all’inizio degli Anni Ottanta, la vittoria al Campionato mondiale di calcio di Spagna nel 1982. Con lui, l’accompagnamento musicale del maestro Alessandro Nidi al pianoforte e tante immagini in bianco e nero ma nessun gol e nessuna azione, che saranno invece lasciate alla fantasia del pubblico. L’appuntamento si tiene in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo. Il biglietto di ingresso, acquistabile in prevendita su www.vivaticket.it e www.borgatedalvivo.it o direttamente la sera dell’evento, ha un costo intero di 15 euro, ridotto di 10 euro.

Sabato 17 luglio tre eventi: a Brossasco in valle Varaita e a Moretta

Sabato 17 luglio sono in programma tre eventi, uno a Brossasco in valle Varaita e due a Moretta. Alle ore 17.30 appuntamento nel giardino del Santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta con Destacha la dança, il ballo distanziato con l’insegnante Daniela Mandrile. La danza è uno degli elementi principali di Occit’amo e le lezioni di ballo a distanza, proposte già durante la scorsa edizione del festival hanno permesso di superare in modo innovativo e creativo, e in totale sicurezza, i limiti imposti dalla pandemia. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 339.7950104.

Alle ore 18 presso Segnavia – Porta di Valle di Brossasco vene inaugurata A due passi, una mostra fotografica di Daniele Boffelli nella quale sono protagoniste le montagne della “Granda”, con un occhio particolare rivolto alle Terres Monviso. L’autore, intrecciando paesaggi montani a due passi da casa nostra e momenti di vita, propone uno sguardo su luoghi poco antropizzati e di grande bellezza, che possono rappresentare un punto di riferimento per il turismo sostenibile nel panorama alpino italiano.

L’inaugurazione è accompagnata dalla musica di Roby Avena; nel corso del pomeriggio Daniele Boffelli propone una visita guidata alle sue fotografie, che resteranno in esposizione fino a domenica 12 settembre (mostra visitabile in orario di apertura di Segnavia – Porta di Valle, tutti i giorni a parte il lunedì a luglio e settembre ore 7-19).

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.