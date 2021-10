Ravetti (PD): “Alba con Alessadnria e Casale Monferrato sulla ricerca. E' così? In ogni caso è ora di approvare il piano regionale sulla ricerca sanitaria e biomedica"

“Vorrei che qualcuno ci spiegasse la ragione per la quale riguardo al riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Alba (sulla nutrizione?) si aggancerebbe in corsa ad Alessandria e a Casale Monferrato (sulle patologie ambientali). Sarebbe importante capirlo! Per immaginare, infatti, che cosa potrebbe capitare è sufficiente leggere alcuni giornali on line che danno notizia di ipotesi di accorpamenti che meriterebbero almeno approfondimenti e spiegazioni” dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti.

“Per quanto mi riguarda - prosegue Ravetti - la programmazione regionale è un obbligo che viene prima di ogni desiderio localistico: non ho pregiudizi di alcun genere, nemmeno su ipotesi di accorpamenti, ma è arrivato il momento di proporre, discutere e approvare in Consiglio il Piano regionale sulla ricerca sanitaria e biomedica”.