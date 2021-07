Un nuovo corso per la RSA “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo

Aria di rinnovamento nella residenza per la terza età “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo, dove è stato recentemente confermato un nuovo team dirigenziale.

Oltre al dottor Lelli nominato nuovo direttore sanitario della residenza, la dottoressa Cinzia Poggio, che da qualche mese ha sostituito provvisoriamente il direttore uscente della struttura, ha ricevuto l’incarico definitivo alla guida della casa di riposo.

Nuovo anche il responsabile d’area assegnato alla residenza, il dottor Filippo Calarco, laureato in Scienze Infermieristiche come la dottoressa Poggio.

La nomina di due professionisti con formazione in Scienze Infermieristiche rappresenta la scelta di valorizzare la componente sanitaria, anche a seguito delle mutate necessità dei servizi socio-assistenziali in tempo di Covid-19.

“Sicuramente dovremo tutti imparare a convivere con il Covid-19 o quantomeno con un rischio pandemico. - racconta il dottor Calarco - Per questo motivo l’ente gestore si è strutturato creando anche una propria direzione medica centrale: non si può prescindere dalla componente sanitaria nell’erogazione dei servizi, in quanto si tratta di un aspetto fondamentale che diverrà sempre più protagonista.

Professionisti formati e sensibilizzati in materia portano sicuramente valore aggiunto anche nella gestione delle RSA, come nel caso della direttrice Poggio, che sono lieto di presentare alla cittadinanza e che sono certo svolgerà un ottimo lavoro”.

Lo staff della residenza, oltre che essere sottoposto a campagna vaccinale, continua ad utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) e viene sottoposto a screening periodici.

Grazie infine alla quasi totalità degli Ospiti vaccinata, sono riprese le visite dei familiari in sicurezza (con Green Pass e mascherine), verso un ritorno alla normalità.

La Residenza “Padre Fantino” conta 60 posti letto in RSA.