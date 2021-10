Basket: Pallacanestro Farigliano campione regionale Csi U14

Prima finale regionale per una giovanile Pf (quindici giorni dopo la vittoria nella finale provinciale) contro Avigliana Basket, la vincitrice in Csi Torino.

Nel bellissimo Palazzetto di Fossano, dopo due intense settimane di camp a Farigliano, i ragazzi di Alberione-Sappa si presentano, seppur un po’ stanchi, molto carichi alla loro prima finale regionale, dominando il primo quarto, che si chiude sul 33-8.

Nel secondo quarto un leggero calo della PF, consente agli ospiti di andare a canestro con meno difficoltà, ma al 15' la PF cambia nuovamente marcia ed all'intervallo lungo è 55-21.

Poi la partita diventa più "giocata", anche se alla fine del tempo il vantaggio aumenta ancora fino al 75/33. Nell'ultimo quarto, il ritmo scende vistosamente, vuoi la stanchezza, vuoi il caldo e l'ampio vantaggio PF, con molti errori in conclusione da entrambe le parti: alla sirena finisce 96-41.

La Pallacanestro Farigliano è campione regionale Csi Under14 2020-21, il primo titolo regionale giovanile CSI della storia PF, che fa il paio con il titolo regionale Under 13 FIP conquistato poche settimane fa, a coronamento di una travagliatissima stagione, dove il macro gruppo 2007/08/09 (oltre 30 ragazzi), non ha mai mollato allenandosi da remoto in videochiamata, in palestra "senza contatto" nel proprio box, e quindi in maniera regolare tutti insieme, arrivando a questi importanti risultati, sperando che siano di buon auspicio per il futuro.

PF 96

AVIGLIANA BASKET 41

PF: Manera, Manzi, Manfredi, Mariani, Nastasi, Pecchenino, Petitti, Prandi, Sabena, Schellino, Zoppi. All. Alberione/Sappa.