Cavallermaggiore e San Jorge, scambio di “complimenti” per le vittorie di calcio di entrambi i Paesi

In foto, l'ultima visita di Amalia Barrera in comune a Cavallermaggiore

Scambio di congratulazioni via mail tra il Comune di Cavallermaggiore e il Comune gemellato San Jorge (Argentina) per le vittorie riportate in ambito calcistico: la vittoria dell'Italia agli Europei 2020 e quella dell'Argentina alla Coppa America 2021.

"Il Sindaco Davide Sannazzaro e l'Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore vi inviano i loro complimenti per la vittoria della Coppa d'America 2021, unendosi alla gioia e all'orgoglio dell'animo di tutti i vostri connazionali" si legge nella lettera inviata dal primo cittadino italiano, a cui ha fatto subito seguito la risposta del sindaco d'oltreoceano: "Enrique Marucci, il dott. Miguel Angel Durando e Amalia Barrera vi ringraziano di cuore i vostri complimenti per la vittoria dell'Argentina e alla sua volta contraccambiano i complimenti per l'Italia per aver vinto l'EuroCoppa. La grande maggioranza dell'Argentina ha tifato per voi. Sapete che l'Italia è nel cuore di tutti gli argentini".