A Marene consegnato un nuovo defibrillatore in piazza Carignano

Da oggi il comune di Marene è dotato di un nuovo defibrillatore, donato da Giovanni Fissore titolare della Tecnorete Marene, posizionato in piazza Carignano.



"Ringraziamo Giovanni Fissore per aver donato questo defibrillatore in Piazza Carignano, un gesto importante che l'amministrazione e il territorio hanno apprezzato" commentano il sindaco Roberta Barbero e l'assessore Alberto Deninotti.

A Marene sono già presenti altri quattro defibrillatori: al Centro Sportivo Comunale in via Pascheretto; alla Casa di Riposo Don Rolle, in via Don Rolle; alla Palestra scolastica in via Trieste e all'Oratorio San Giuseppe, in via Cravetta.