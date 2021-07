A San Michele domenica le celebrazioni per Santa Giustina, compatrona del paese

San Michele Mondovì domenica 18 luglio, come da tradizione, celebrerà Santa Giustina, compatrona del paese.

"Come di consueto onoreremo la santa patrona - le cui reliquie saranno esposte in chiesa alla pubblica devozione - chiamando a raccolta tutto il paese, le associazioni e le istituzioni" - spiega Don Marco Giordanengo - "Chiediamo a tutti di onorare la tradizione e di vestirsi con qualcosa di azzurro o blu, colore che richiama l’omonima confraternita, dedicata alla giovane martire padovana. Invocheremo l’intercessione della santa perché in questa nostra “passione pandemica” ci infonda il suo coraggio per testimoniare ancora e sempre l’amore di Dio Padre che in Cristo Gesù sa affrontare, patire e vincere anche la morte. Pregheremo insieme per essere, come la Santa, testimoni di fede solida, carità fraterna e speranza".

Per le normative vigenti non si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, la processione per le vie del paese, ma la comunità e tutte per persone legate al paese, sono invitate a partecipare alla S. Messa delle 11, occasione per benedire tutti gli stendardi e labari delle organizzazioni ed associazioni che interverranno.