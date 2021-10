Anche l'Italia verso il "modello Macron": per accedere a eventi, bar, ristoranti e trasporti servirà il green pass?

Salgono i contagi in Italia a causa della variante Delta e il governo pensa a una stretta per aumentare la copertura vaccinale spingendo gli indecisi a sottoporsi alle somministrazioni del siero anti Covid.

Secondo quanto riporta infatti Repubblica.it l'esecutivo starebbe pensando seriamente di seguire il "modello Macron" adottato in Francia anche nel nostro Paese. Tradotto sarebbe necessario il "green pass" per accedere a discoteche, eventi, bar, ristoranti e trasporti.

Il tema è ancora sotto discussione e una decisione in questo senso non è ancora stata presa: sempre secondo Repubblica.it all'interno del governo si starebbe facendo largo anche chi è favorevole a rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid. Una scelta estrema, che sarebbe sicuramente destinata a far discutere a lungo.

Intanto l'esecutivo è pronto ad estendere lo stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 luglio.