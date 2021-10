"Attiviamoci in estate", attività educative del comune per giovani dagli 11 ai 14 anni

Anche in estate è costante la cura che il Comune di Saluzzo ed il Consorzio Monviso Solidale rivolgono ai più giovani, con l’obiettivo di ampliare le opportunità educative e di socializzazione.Infatti, tutti i martedì, mercoledì e giovedì di luglio, si svolge «Attiviamoci in estate». Partecipano 30 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Le giornate avranno la loro base operativa ne "Il Quartiere" dell’ex caserma «Musso» e nella primaria «Dalla Chiesa», ma sarà coinvolta l'intera città. I partecipanti saranno accolti nei musei cittadini e svolgeranno attività all'interno della biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» (in collaborazione con Itur). Sono previste, inoltre, brevi gite nel circondario (grazie agli accompagnatori di Vesulus) e laboratori all’interno del centro diurno «Le Nuvole».



Il progetto, ideato dall’Istituto comprensivo di Saluzzo, è seguito dagli educatori professionali del progetto comunale «Attiviamoci», in continuità con l’iniziativa «Maria Ausiliatrice - Maux», con le cooperative Caracol e Armonia.Le attività del martedì e del giovedì sono iniziate il 6 luglio e proseguiranno fino al 29, quelle del mercoledì partono il 14 e terminano il 28.



«Anche durante l'estate Saluzzo si conferma una vera e propria comunità educante – dice l’assessore Andrea Momberto -. Grazie alla rete costruita in tanti anni di lavoro non manca mai l'attenzione per i più giovani, che in questi mesi di pandemia hanno sofferto molto».