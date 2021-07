Chiusa Pesio: da sabato 17 luglio riapre la riserva di pesca

A causa della complessa questione sull’immissione ittica, slitta a sabato 17 luglio l’apertura della pesca nella splendida cornice della riserva di pesca Alta Valle Pesio, ubicata in parte nelle suggestive Aree Protette Alpi Marittime e caratterizzata dalle acque incontaminate del torrente Pesio.



“Ci siamo relazionati a più riprese con la Provincia di Cuneo e con la Regione Piemonte che nel mese di marzo ha richiesto al Ministero dell’Ambiente una deroga temporanea al divieto di immissione nelle acque superficiali piemontesi delle specie Salmo trutta (trota fario ceppo atlantico) e Oncorhynchus mykiss (trota iridea)”, afferma il sindaco Claudio Baudino. “In attesa di riscontro, abbiamo scelto di aprire la riserva, seppur in modalità no kill e con un’organizzazione differente rispetto agli anni passati, per dare una risposta ai tanti appassionati che anche da fuori Regione in questi mesi hanno contattato il Comune e le strutture ricettive con la speranza di poter tornare a pescare in Valle Pesio. In un momento già penalizzante, auspichiamo che si possa arrivare al più presto a una definizione complessiva del sistema pesca e che venga tenuto conto delle mancate entrate per le casse del Comune, delle nostre strutture e dell’intero sistema”.

"Oltre alle restrizioni dovute alla pandemia, nel settore pesca si è abbattuta un’ulteriore difficoltà, il divieto di immissione nei corsi d'acqua di tutte le specie non considerate autoctone” spiega Daniele Daziano, presidente dell’Associazione Pescatori Valle Pesio che ha in gestione il tratto che termina al ponte del villaggio Oliva, in frazione San Bartolomeo. “Il divieto, che in un primo momento sembrava potesse essere bypassato da una deroga, sta causando un ingente danno agli allevatori e alle riserve di pesca come la nostra che ha dovuto cambiare modalità e assetto che vigevano da anni. Restiamo in attesa che la situazione si risolva eal più presto si possa tornare a praticare la pesca sportiva allo stato naturale in tutti i corsi d'acqua".

TRATTO DAL PONTE DEL VILLAGGIO OLIVA AL VALLONE DEL SAUT: MODALITÀ DI PESCA

La riserva di pesca gestita dal Comune di Chiusa di Pesio, inaugura la stagione sabato 17 luglio 2021. Fino a domenica 3 ottobre, nel tratto che va dal ponte del villaggio Oliva (frazione San Bartolomeo) al Vallone del Saut, le modalità di pesca sono le seguenti:

Lotto unico , dal ponte del Villaggio Oliva al Vallone del Saut.

L’unica modalità di pesca prevista è quella a prelievo nullo, no kill, con obbligo di uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Le tecniche previste sono: fondo, lancio e frusta con canne armate di lenza mono amo prive di ardiglione. Si possono utilizzare anche esche vive, mosche affondanti o emergenti, rotanti o ondulanti, esche siliconiche con o senza zavorra. È consentito l’uso del guadino.

La pesca è aperta dalle 8 alle 19, il mercoledì, il e la .

I buoni pesca giornalieri (10 euro) possono essere acquistati esclusivamente dalla casetta del guardiapesca, in località Ruenc, a San Bartolomeo.

La pesca si svolge nel rispetto del regolamento che viene consegnato al momento dell'acquisto del permesso.





Come arrivare: dall'autostrada A6 Torino-Savona, seguire le indicazioni per la A33 uscita Cuneo. Proseguire in direzione di Beinette. Imboccare la SP 42 in direzione Chiusa di Pesio, risalire la valle fino alla Frazione San Bartolomeo, proseguire per circa 1 Km: la casetta del guardiapesca si trova sulla sinistra, prima dei due tornanti.

Per maggiori informazioni: Romano Faggio, responsabile pesca, 3349767677 | Ufficio Turistico, 0171734990 | Comune di Chiusa di Pesio, 0171734009

TRATTO DAL BIVIO DI PIANFEI AL PONTE DEL VILLAGGIO OLIVA: MODALITÀ DI PESCA

La riserva di pesca di Chiusa di Pesio, gestita dall'Associazione Pescatori Valle Pesio, ha inaugurato la stagione sabato 29 maggio 2021. Fino a domenica 3 ottobre, nel tratto che va dal bivio di Pianfei fino al ponte del villaggio Oliva (frazione San Bartolomeo), le modalità di pesca sono le seguenti:

È consentito pescare tutti i giorni, tranne il giovedì e il venerdì non festivi, con permesso annuale in prezzo ridotto (quest'anno non sono previsti buoni giornalieri).

La pesca avviene in libera, in assenza di immissioni di fauna ittica, pertanto è consentito un massimo di 5 catture giornaliere, nel rispetto del regolamento della riserva che viene consegnato al momento dell'acquisto del permesso.

I permessi sono in vendita da Jeannot Sport (chiuso il lunedì e la pomeriggio), in via Tommaso Vallauri 68 a Chiusa di Pesio.

La quota prevista ammonta a 25 euro per i residenti di Chiusa di Pesio e 50 euro per le persone non residenti.

Non sono previste distinzioni per donne e pierini.





Per maggiori informazioni: consultare la pagina Facebook “Riserva di pesca Chiusa di Pesio” e contattare i numeri 3455010297 o 3471853136.