Da Cannes a Savigliano: le proiezioni dei finalisti del Festival Cortocircuito

La sera del 18 luglio riparte la V edizione del "Cortocircuito - Savigliano Film Festival", sempre alle 21.30 in Piazza Turletti (davanti al Teatro Milanollo di Savigliano) e sempre ad ingresso gratuito (prenotazione via mail consigliata).

Anna - Dekel Berenson [2019, Israele-Ucraina-UK, 15'19''] (English-Ukrainian - Sub. Ita.) - Festival di Cannes 2019 - Candidato come Miglior cortometraggio

- BIFA (British Independent Film Awards) 2019 - Vincitore come Miglior cortometraggio inglese

- BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) 2020 - Nella rosa finale dei candidati come Miglior cortometraggio inglese

Los Bengalas - David Valero Simón [2020, Spagna, 21'35''] (Spanish - Sub. Ita.) Premi Goya 2021 - Candidato come Miglior cortometraggio di finzione - Portobello Film Festival 2020 - Vincitore come Best World Cinema Film

- Athens Psarokokalo International Short Film Festival 2021 - Vincitore del Premio internazionale del Pubblico - Candidato come Miglior cortometraggio di finzione -- Vincitore come Best World Cinema Film- Vincitore del Premio internazionale del Pubblico

Emtehan - Sonia K. Hadad [2019, Iran, 15'00''] (Persian - Sub. Ita.) - TIFF (Toronto International Film Festival) 2019 - Candidato come Miglior cortometraggio

- Sundance Film Festival 2019 - Vincitore del Premio Speciale della Giuria per la miglior attrice (Sadaf Asgari)

- AFI FEST [American Film Institute] 2019 - Vincitore del Gran Premio della Giuria per il Miglior cortometraggio Live Action

L'enfant chameau - Chabname Zariâb [2018, Francia, 15'22''] (Persian - Sub. Ita.) - Fajr International Film Festival 2019 - Candidato come Miglior cortometraggio - Calcutta International Cult Film Festival 2018 - Vincitore del CICFF Award - BFI London Film Festival [British Film Institute] 2018 - Candidato nel Programma speciale

El monstruo invisible - Guillermo Fesser, Javier Fesser [2020, Spagna, 29'54''] (Spanish - Sub. Ita.) - WatchOut! Film Festival 2021 - Vincitore come Miglior cortometraggio

- Queens World Film Festival 2021 - Vincitore come Miglior cortometraggio documentaristico

- Grenzland-Filmtage Selb International Film Festival 2021 - Vincitore del Premio del Pubblico nella categoria mediometraggi