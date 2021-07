Il consorzio Terre Reali del Piemonte sceglie il fotografo fossanese Fulcheri

Il fotografo fossanese Federico Fulcheri è stato scelto come reporter ufficiale dal consorzio Terre Reali del Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio che si estende dalle Alpi alle Langhe, tra le province di Torino e Cuneo.

Bra, Pollenzo e Cherasco i luoghi già visitati dal fotografo nel braidese, mentre nel saviglianese, oltre alla città di riferimento, ha scattato a Cavallermaggiore e Racconigi. Non mancherà una tappa nella città degli Acaja, anche se al momento non è ancora definita.

“Al momento ci stiamo occupando prevalentemente di architettura, ma nel futuro prossimo toccheremo altre tematiche caratteristiche della zona, come il cibo. Stiamo cercando di promuovere il territorio nella sua interezza”, dichiara Fulcheri.

Gli scatti del fotografo fossanese vanno ben oltre alla provincia Granda. Fulcheri espone per tutto l’anno all’interno di una galleria di Firenze e spera di tornare a esporre a Londra, dopo due rinvii causa Covid. In definizione un progetto, ancora top-secret, che vedrà coinvolta l’influcencer fossanese Ilaria Salzotto, utile, anche in questo caso, a valorizzare Fossano e il suo territorio.

Domani, venerdì 16 luglio, dalle 17.30 alle 24, sarà possibile visionare alcuni scatti di Fulcheri nei pressi della chiesa dei Battuti Rossi, all’interno del dehors di Casafelice. Una ventina di fotografie che spazieranno dai volti ai paesaggi, tutte con il caratteristico tratto del fotografo fossanese.