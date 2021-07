La Tonda Gentile protagonista: Giovanni Allevi e tanti ospiti per la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia 2021

"La Fiera della Nocciola si farà e non cambierà data". Così aveva annunciato nelle scorse settimane il Comune di Cortemilia, che oggi, giovedì 15 luglio, è stato tra i protagonisti dell’incontro col quale "Alba Capitale della Cultura d’Impresa" ha voluto dedicare un proprio appuntamento alla manifestazione che celebra questa indiscussa eccellenza della nostra produzione agroalimentare, protagonista della cucina di Langhe e Roero e reginetta della rassegna che dallo scorso anno si fregia del riconoscimento di evento di rilevanza nazionale.



Le prime indicazioni sul programma della fiera cortemiliese sono così arrivate nel corso di un incontro presentato da Fabio Gallina e aperto dai saluti dell’assessore Roberto Bolla e del direttore dell’associazione industriale Giuliana Cirio.



Da loro è arrivato il benvenuto al sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito e al suo consigliere delegato a Turismo e Manifestazioni, Marco Zunino, che hanno dato le prime indicazioni su un programma che andrà in scena dal 20 al 29 agosto, con un’ appendice il 5 settembre per la consegna del premio "Fautor Langae".



Tanti i momenti degni di attenzione per una manifestazione, a partire dal concerto che porterà nel centro della Val Bormida il pianista e compositore Giovanni Allevi. Artista dalla fama internazionale, Allevi si esibirà il 29 agosto 2021 alle 21.30 per una serata che si preannuncia di grande richiamo.



Il programma sarà suddiviso su tre filoni: cultura, nocciola, enogastronomia.

“Cortemilia Cultura” è il nome del progetto che prevede mostre, aperte dal 31 luglio fino a fine agosto durante la fiera, che affiancheranno presentazione di libri e incontri culturali, la maggior parte in collaborazione con la Biblioteca Civica di Cortemilia e la libreria “Liberi Tutti”. Ad aprire il sabato, il concerto inaugurale di quattro vincitori dell’International Music Competition che ogni anno si tiene a Cortemilia a fine ottobre.



Il filone della nocciola, filone principale su cui si plasma l’intera manifestazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città della Nocciola, vedrà produttori ed espositori di nocciole da tutte le regioni d’Italia con annesso il premio “Un Cortemiliese Doc” a cura della Confraternita della Nocciola.



Durante la settimana di fiera, la Pro Loco allestirà serate musicali e a tema che accompagneranno tutto l’evento.



Al gran maestro della Confraternita della Nocciola, Ginetto Pellerino, il compito di svelare quali saranno le personalità che, durante la cerimonia in programma per il 5 settembre, riceveranno l’edizione 2021 del prestigioso Premio “Fautor Langae”. Si tratta dell’imprenditore vinicolo e presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra Bruno Ceretto, del giornalista e scrittore albese Aldo Cazzullo e di Fulvio Marino, del Mulino Marino di Cossano Belbo.



Ospite d’onore il direttore del quotidiano francese "Le Monde" Jérôme Fenoglio, di origini cortemiliesi, a cui verrà conferito il titolo di Ambasciatore della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe nel mondo.



All’incontro hanno preso parte anche Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion, Fabio Canova de "La Gentile Srl" di Cortemilia e Flavio Borgna, presidente dell’Ente Fiera della Nocciola, protagonisti di una tavola rotonda volta a tracciare il futuro della filiera corilicola, raccontando la nocciola a 360° e ponendo particolare attenzione all’ecosostenibilità e alla tracciabilità di questo prodotto principe del territorio di Cortemilia e di tutte le Langhe.



“Vorremmo che la Fiera Nazionale sia fiera di territorio, di tutta l’Alta Langa, tante persone hanno lavorato per noi e per la nostra salute. Vorremmo dedicare la fiera a loro, a chi ha permesso l’esito delle vaccinazioni locali e a chi si è messo a disposizione come volontario in questo momento difficile"– ha spiegato il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.



"L’obiettivo del 2021 – ha proseguito Marco Zunino – , sarà quello di poter offrire ai turisti quella sicurezza e quella tranquillità che ultimamente sono venute a mancare, potendo usufruire di ampi spazi aperti, allestendo passeggiate sui sentieri alla riscoperta dei territori dell’Alta Langa, il tutto con la preziosa collaborazione di tante associazioni attive sul territorio".