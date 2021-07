Mondovì Oltre sui "Doi Paset": "Ottima riuscita, grazie a tutti gli organizzatori"

Finalmente gli eventi estivi monregalesi sono decollati con la prima serata dei "Doi Paset", versione ridotta, per le normative anti covid, dei tradizionali "Doi pass" per le vie di Breo tra musica e shopping.

"Quella di ieri è stata una bellissima serata, capace di farci rivivere le emozioni dei primi 'mercu 'n piasa" - dichiarano Giuseppe Aimo e Gianni Mansuino, Consiglieri Comunali di "Mondovì Oltre - Liberali con Adriano" - una passeggiata per Breo, tanta gente intenta a guardare le vetrine e ad apprezzare gli spettacoli. Grazie a chi lavora quotidianamente nell'organizzazione de "La Funicolare", all'Amministrazione ed agli Uffici Comunali per aver saputo trovare la soluzione ai problemi di sicurezza che si erano posti mercoledì scorso. E poi grazie al commercio di Breo, che anche quest'anno ha accolto l'invito a restare aperto di sera".

Sui commenti relativi all'annullamento della prima serata, in programma per lo scorso mercoledì luglio, i consiglieri commentano: "Spiace avere letto le parole di chi ha provato a buttarla in polemica: dopo 16 mesi di emergenza la necessità é quella di sostenere chi, con sacrificio, ha affrontato chiusure e limitazioni del proprio lavoro".