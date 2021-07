Rifreddo: torna seppur ancora ranghi ridotti la Festa patronale di San Luigi

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia tornano i festeggiamenti delle Festa patronale di San Luigi a Rifreddo.

Si tratta di una versione della festa ancora un pò ridotta rispetto a quella che negli ultimi anni aveva portato nel piccolo paesino della Valle Po parecchi giovani dall’intero saluzzese ma come spiegano gli organizzatori del locale Gruppo Giovani rappresenta comunque un importante momento di ripartenza.

Torna il torneo di Beach volley presso gli impianti sportivi che da lunedì 12 a sabato 17 luglio farà diventare Rifreddo il centro sportivo della Valle.

L’iniziativa è organizzata dal Volley Saluzzo che gestisce gli impianti e avrà come atto conclusivo una serata con l’intrattenimento musicale di dj Ariel e servizio bar.

Sempre sabato 17 luglio alle ore 14 ci sarà la gara a petanque e alle ore 15 “lettura animata” per bambini e la presentazione del libro “Una notte su nel cielo” di Ramona Goitre.

Un momento a cui seguiranno le attività e giochi per i bambini che si concluderanno con una gustosa merenda aperta a tutti.

Domenica come di consueto e tenere banco saranno le festività religiose con la Santa Mesa e la consegna del sonetto alla leva dei 18enni del paese.

Alla sera ancora musica con i “Son de la rue” che si esibiranno nel campo sportivo parrocchiale.

Lunedì, invece, la tradizionale messa con benedizione dei veicoli e nuova gara alle bocce. Dalle 19 il campo sportivo si riempirà poi di famiglie e giovani per un pic nic in compagnia. Naturalmente non mancheranno le attrazioni del Luna park che saranno attive fino a martedì 20 luglio.

Per maggiori informazioni contattare Elia al 393.4871813