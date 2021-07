Savigliano: la stella della Mole, è arrivata al Molo

Il cinema protagonista dell'estate saviglianese. Mentre continuano glli appuntamenti del Cortocircuito - Savigliano Film Festival, è stata infatti installata dal Comune in Piazza del Popolo la riproduzione della stella situata in cima alla Mole Antonelliana, prodotta in città dalla storica SNOS su direzione di Giuseppe Perottino e dal 2020 simbolo e premio del Torino Film Festival.