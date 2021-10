Successo a San Michele Mondovì per le "Notti Azzurre"

Successo per le "Notti Azzurre" organizzate nel comune di San Michele Mondovì per tifare l'Italia agli Europei.

Un'iniziativa ben riuscita che ha portato fortuna alla nazionale.

"Ringraziamo l'amministrazione e i dipendenti del comune, il Gruppo Alpini, la Pro Loco di Niella Tanaro, la ditta Germone Daniele, l'Unione Montana del Monte Regale, i Carabinieri della locale stazione, la Protezione Civile di San Michele e Briaglia, la Croce Rossa Sanmichelese e i tifosi che hanno partecipato alla serata" - commentano dalla Pro loco di San Michele che ha organizzato le serate con la proiezione delle partite sul maxi schermo in piazza Umberto I.

Soddisfatto anche il sindaco, Domenico Michelotti, che aggiunge: "Sono contento della buona riuscita selle serate che hanno visto una partecipazione di pubblico sempre maggiore, con il proseguire degli Europei. Continuiamo a collaborare con la Pro Loco per gli altri eventi estivi per Santa Giustina ed il Cinecamper. Il maxischermo non è solo stato un bel modo per tifare tutti insieme l'Italia, dopo tanta chiusura forzata. Abbiamo anche dato ai nostri ragazzi un'opportunità di divertimento sano e genuino, per non farli sentire soli e per insegnare altri valori fondamentali, oltre la fede calcistica, come la comunità, l'unione ed il rispetto reciproco. Di questi tempi, unire bambini, ragazzi ed adulti in piazza è una gran bella vittoria come quella dell'Italia!"