Incidente sul lavoro oggi (giovedì 15 luglio) a Serravalle Langhe.

Coinvolto un uomo anziano - i dati non sono ancora stati forniti - , rimasto schiacciato sotto il proprio trattore ribaltatosi in una vigna in località Langa 12. L'uomo, sfortunatamente, è deceduto a causa dell'urto.

Sul posto l'emergenza sanitaria - che ne ha constatato il decesso - e i vigili del fuoco con le squadre di Dogliani, Alba e Cuneo.