A Cherasco l’assemblea di Mutua Cuore: nel 2020 erogati 11mila euro di rimborsi e sussidi

Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del Credito Cooperativo. L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede di Banca di Cherasco a Roreto.



Il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto per consentire l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.



Nel corso dell’Assemblea Ordinaria sono stati illustrati i principali contenuti del bilancio dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre 1.100 soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11mila euro di rimborsi e sussidi.



“A un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come Consiglio di Amministrazione”, spiega la presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco. “Abbiamo molti progetti in serbo per i soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione dello Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione al RUNTS era atto necessario per consentire alla Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale e operativo, senza però modificare i principi e le finalità della associazione”.



Banca di Cherasco conta 26 filiali, circa 160 collaboratori e oltre 15mila soci cooperatori. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, che annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.