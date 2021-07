Forni a microonde: ecco come scegliere quello giusto

I forni a microonde rappresentano uno degli elettrodomestici ad oggi indispensabili all’interno di una casa: sin dal momento in cui sono stati inventati hanno acquistato una sempre maggiore importanza e per molti, è praticamente impossibile farne a meno.

D'altro canto, a pensarci bene, quante cose possiamo fare con questo elettrodomestico: cuocere, riscaldare, scongelare, gratinare, grigliare.

Il mercato ci propone diversi modelli, dai più semplici ai più professionali: ma qual è quello migliore per le nostre esigenze?

Prima di effettuare l'acquisto vale la pena soffermarsi su alcune considerazioni.

Forni a microonde, quali fattori influenzano la scelta

I forni a microonde sono elettrodomestici fondamentali per le tante opzioni di cottura che riescono a garantire.

Specialmente i modelli più avanzati riescono a fare miracoli in cucina azzerando letteralmente i tempi di cottura (rispetto alle metodiche tradizionali) e mantenendo le medesime qualità nutrizionali e di gusto.

Ci sono diversi fattori, comunque, di cui è bene tenere conto prima di effettuare un acquisto.

A prescindere che si tratti di un modello più economico o di un prodotto dal carattere più professionale, è importante fare una scelta oculata e, per questo, prendere in considerazione diversi aspetti.

Abbiamo scelto i principali verso cui rivolgere la propria attenzione:

il tipo di cucina che abbiamo a disposizione è uno dei primi "paletti" nella scelta dei forni a microonde. Valutiamo, ad esempio, se gli altri elettrodomestici sono in acciaio inox o meno. Indubbiamente nella scelta del microonde dovremo considerare lo stesso materiale! Anche le dimensioni sono importanti. Urge chiederci: quanto e quale spazio occuperà il forno, ad esempio, se si vuol optare per un microonde da incasso dovremo adattarlo alle dimensioni del modello preesistente;

la potenza dei forni a microonde è espressa in Watt e per molti è un fattore determinante nella scelta del modello giusto. Di norma, comunque, un forno da 700 W è già da considerarsi ottimo anche se tanti optano per modelli con una potenza dai 1.000 W in su;

l'affidabilità è un fattore determinante. Si stima che in media i forni a microonde durino 9 anni. Ovviamente si tratta di un parametro che non è possibile testare subito: leggere qualche recensione online di chi ha già acquistato quel modello potrebbe, però, risultare molto utile;

la rumorosità è importante in cucina come lo è per tutti gli altri elettrodomestici. I forni a microonde troppo rumorosi vengono scartati a prescindere;

il forno a microonde deve essere sicuro, molto apprezzati i modelli che offrono il cosiddetto blocco bambini che permette di evitare l'uso da parte dei più piccoli;

il prezzo: ultimo ma non meno importante, dipende dalle caratteristiche dei vari modelli. Cercare di risparmiare è fondamentale ma cerchiamo di non farlo rinunciando a funzioni che ci sarebbero utili. Cerchiamo, invece, di limitare quelle che non useremmo mai e che, il più delle volte, fanno lievitare, anche in maniera non indifferente, il costo.

Come pulire il forno a microonde e dove acquistarlo

I forni a microonde ci permettono, lo abbiamo visto, di risparmiare tempo e denaro in cucina.

Grazie alle modalità di cottura più disparate (statica, ventilata, grill, a vapore) è possibile preparare qualunque cibo con molta soddisfazione.

La pulizia di questi elettrodomestici risulta essere molto semplice e veloce, l’importante, prima di iniziare, è staccare l'alimentazione elettrica.

Il piatto girevole possiamo lavarlo sia in maniera classica che in lavastoviglie mentre per gli interni del forno basteranno dei panni in microfibra imbevuti di acqua ed aceto.

In commercio esistono anche prodotti appositi che è possibile utilizzare per una pulizia più approfondita o in caso di sporco eccessivo.

Il risciacquo è una fase importante: all'interno dei forni a microonde non devono rimanere residui.

Resta da chiedersi dove conviene acquistare i forni a microonde.

Le opzioni sono ormai tantissime: si parte dai classici punti vendita di elettrodomestici presenti in città e si arriva ai grandi e-commerce sul web.

In quest'ultimo caso possiamo risparmiare non poco ma il solo inconveniente è quello di non poter vedere il prodotto prima che lo stesso ci venga recapitato a casa.