A Bra, concerto jazz a Palazzo Traversa

Il cortile di Palazzo Traversa torna ad ospitare un grande incontro musicale. Sabato 24 luglio 2021 (ore 21) andrà infatti in scena il concerto “Federico Marchesano Atalante, featuring Louis Sclavis”, secondo appuntamento organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con il Festival CHAMOISic. Si tratta di un noto festival estivo, giunto alla sua dodicesima edizione, che propone spettacoli musicali e interdisciplinari in un contesto naturalistico d’eccezione, a Chamois, a 1815 m nella Valle del Cervino (Valtournenche), oltre che alcuni concerti in diverse località di Piemonte e Valle D’Aosta.

Atalante è il nuovo progetto musicale del contrabbassista torinese Federico Marchesano. Ideato insieme a Giorgio Li Calzi per il Torino Jazz Festival 2018. Il gruppo è formato da Louis Sclavis al clarinetto e clarinetto basso, Enrico Degani alla chitarra classica, Mattia Barbieri alla batteria e Federico Marchesano al contrabbasso.

Il nome del quartetto rende omaggio all’omonimo, poetico e surreale film di Jean Vigo. L’Atalante è una barca-abitazione e che percorre la rete fluviale francese, attorno alla quale si sviluppano le vicende di Jean e Juliette, due giovani sposi. Da questa immagine prendono ispirazione le composizioni di Marchesano, che in bilico tra scrittura e improvvisazione, abbracciano minimalismo, psichedelica e jazz, disegnando paesaggi sonori desolati ed intimi, talvolta attraversati da sferzate di pura energia rock. Gli si affianca Louis Sclavis, clarinettista e compositore francese che oggi costituisce una figura di punta della musica improvvisata europea.

L’ultimo appuntamento musicale a Bra con il Festival CHAMOISic è fissato per mercoledì 25 agosto, quando si esibiranno “Lapsus Lumine & Vincenzo Vasi: Lapsus a schema libero”, collaborazione tra il trio vocale torinese e il mago ludico dei rumori e degli effetti Vincenzo Vasi.

Il costo del biglietto per ogni appuntamento è di 20 euro. Per l'acquisto dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.