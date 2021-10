Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘La Malora’ con il poeta Bernardo Negro

C’era una volta, in una galassia lontana lontana, un mondo meraviglioso fatto di carta stampata, inchiostro e lettere accuratamente poste una accanto all’altra… Milioni di personaggi e milioni di storie per un bellissimo viaggio, che va seguito nelle sue tappe, con il cuore pieno di emozioni. Ogni libro è sempre una grande compagnia, una sensazione unica, di piacere.





‘La Malora’ di Beppe Fenoglio è il primo a venire in mente e il poeta braidese Bernardo Negro lo ha presentato in una recensione per il Caffè Letterario di Bra online su Facebook. “Questo romanzo, edito da Einaudi nel 1954, è una delle narrazioni più famose del Neorealismo. Agostino Braida, figlio di una povera famiglia che si arrabatta tra stenti e sogni, viene collocato a lavorare alla cascina ‘Il Pavaglione’. Tobia Rabino, il padrone, specula su ogni tipo di sfruttamento e al povero Agostino non rimangono che delusione e magre polente per sfamarsi. Non è migliore la sorte di Emilio che, già malato, va in Seminario ad Alba”.





Per il cantore braidese, le vicende si susseguono intrecciandosi con abilità di prima grandezza letteraria. “Muore il padre del ragazzo che vede sempre più nel padrone un uomo che sacrifica anche la salute della moglie per un magro tornaconto. L’incontro con Fede, assunta come ‘servente’, alimenta un silenzioso amore ricambiato che, quando si manifesta, dura poco perché lei è promessa ad uno che ha dei soldi e dei poderi. Stefano, il fratello di Agostino, è un debosciato e la casa si immiserisce sempre più inducendo il giovane a tornare. Agostino ha giusto il tempo di rimettersi a faticare per la sua famiglia, mentre alla madre non resta che vegliare il ritorno di Emilio, distrutto dal male e con flebili speranze”.





Pagina dopo pagina affronterete scenari selvaggi e inediti delle Langhe, sarete sedotti dalla bellezza incontaminata delle sue colline e vi ritroverete in una trama di relazioni intense e pericolose. “Fenoglio ha costruito con questo romanzo un intreccio ove i tempi si sovrappongono in una cronologia tutta interiore. Cesare Segre, studioso di raffinate deduzioni, mette questo racconto fenogliano tra i migliori della produzione dello scrittore albese, anteponendolo forse all’acefalo ‘Il partigiano Johnny’. Infatti, è rara una costruzione narrativa così complessa e così essenziale. L’ambientazione è nel primo Novecento in una Langa sommersa dalla miseria. Fenoglio la ama con struggente pietà che dà alla lettura di questo romanzo una consapevolezza storica ed emozionale ineguagliabili”.