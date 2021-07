Cuneo, seconda edizione di "Zoe in città"

Uno spazio all’aperto, un luogo d’incontro dove respirare arte, bellezza e impegno: così si presenta “Zoé in città”, alle porte del Parco Fluviale Gesso Stura, a due passi dalle piscine comunali.

La città di Cuneo anche quest’estate ha affidato alla compagnia Circo Zoé la cura e la promozione di un mese di eventi e spettacoli artistici, andando incontro al bisogno di tutti quei cittadini che da anni sentono la mancanza di una “piazza” in mezzo al verde dove potersi divertire ed incontrare, dove musica, cinema, teatro e danza possano essere stimolo per un dibattito ed una riflessione sul nostro vivere sociale. Circo Zoé è una delle più prestigiose compagnie di circo contemporaneo (prestigio recentemente confermato con l’invito al rinomato festival di Auch), un gruppo di artisti che ha radici mobili tra l’Italia e la Francia, ma che guarda anche oltreoceano, in particolar modo al Brasile. Dicono di loro: “ll circo è vita, è Zoé. È la nostra vita, la nostra creazione, la nostra opera d'arte. La parte più terrena, ancestrale. Ma anche la parte più eterea, la libertà, il sogno. Il nostro circo è terra e anima”. L’attenzione verso l’"essenza della vita", verso la “nuda vita” (da qui il greco antico Zoé) non ha mai portato in secondo piano l’attenzione verso la “polis”, ovvero verso la "vita pubblica", la vita della nostra comunità di cittadini, che ogni giorno viene messa in discussione dalle nostre scelte personali, dal nostro impegno civico e sociale. È proprio la tensione tra “zoè” e “polis”, tra “nuda vita” e “vita pubblica”, ad essere all’origine di un fitto calendario di eventi dal mercoledì alla domenica, dal 9 luglio al 15 agosto, consultabile su www.zoeincitta.it.

La rassegna cinema curata dall’antropologo e documentarista Andrea Fantino inizia giovedì 15 luglio con “What You Gonna Do When the World’s on Fire?”: la storia di una comunità di africano-americani del Sud degli Stati Uniti durante l’estate del 2017, quando una serie di brutali uccisioni di giovani uomini neri scuote l’intero paese. Una riflessione sulla questione razziale in America, un ritratto intimo di persone che lottano per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un paese che non è dalla loro parte. Gli appuntamenti con il Cinema saranno successivamente giovedì 22-29 luglio e mercoledì 4 agosto. Tom Newton & Ste Barigazzi, un duo infiammato dal cuore blues inaugurerà il palco mercoledì 14 luglio. Gli appuntamenti con la Musica saranno successivamente mercoledì 21-28 luglio, giovedì 5 agosto e mercoledì 11 agosto. Da segnalare in particolar modo gli eventi dei weekend, quando Zoé in città ospita artisti e compagnie anche internazionali, che spesso interagiranno creativamente con il Circo Zoé e saranno impegnate in laboratori aperti al pubblico. Venerdì 16 luglio, ore 21: “Le donne di Kurt” - Spettacolo teatro. Due attrici-cantanti ed un pianista conducono il pubblico lungo un viaggio vorticoso e appassionato dalla spregiudicata Berlino degli anni ’20 all’avvolgente Broadway degli anni ’50: un percorso musicale, sulle note dei brani più conosciuti di Kurt Weill, che racconta le alterne vicende sociali e culturali della prima metà del ‘900. Ciascuna figura femminile rappresenta un momento storico e ne incarna gli ideali e le contraddizioni. Donne coraggiose, anticonformiste, romantiche o sognatrici si incontrano sul palcoscenico, confrontandosi attraverso la musica. Sabato 17 e domenica 18 luglio (rispettivamente ore 21.00 e ore 18:30): i protagonisti saranno il “COLLETTIVO 6TU” e “Collectif Primât”, che porteranno il dietro le quinte davanti al pubblico, eliminando quei teli che dividono il palco dai camerini e da tutto ciò che il pubblico quando assiste ad uno spettacolo non vede. Venerdi 23 luglio, ore 21.00: "POUR LE BEAUTE DU GESTE", uno spettacolo di circo contemporaneo di Emiliano Ferri, Compagnia La Voie Ferrée, “un inno al piacere di vivere le difficoltà con umore e derisione”. Sabato 24 luglio ore 21.00: ANIMA_L è un progetto di Chiara Sicoli con Cecilia Fumanelli, Miriam Valvassori e il coro Wild Flowers. L’arpa celtica e l’harmonium accompagnano la voce in un canto plurale che interroga il femminile. Attraverso il linguaggio del corpo acrobatico si instaura un dialogo, a tratti surreale, in cui la ricerca di un’identità si costruisce attraverso il complesso districarsi tra stereotipi di genere, il fantasma del femminile nella narrazione storica e culturale, e percorso personale. Sabato 31 luglio, ore 21.00 : "IL PUBE NUDO" Spettacolo di teatro e danza contemporaneo nato dalla collaborazione tra La Danza Sociale & C.I.F.R.A. “Il Pube nudo” esprime la volontà di dare vita e corpo alle testimonianze delle donne coinvolte nella ricerca antropologica dell’autrice Alessandra Fumai, indagando le conseguenze fisiche, emotive e psicologiche di alcune diffuse pratiche estetiche sui corpi femminili. Uno spettacolo dal linguaggio poetico e crudo che suggerisce senza spiegare, affidandosi ad una narrazione fiabesca ed evocativa. Sabato 7 agosto, ore 21:30: CHI AMA BRUCIA - Discorsi ai limiti della Frontiera, uno spettacolo di ORTIKA – gruppo teatrale nomade. Un lavoro nato dalla ricerca antropologica di Alice Conti sul Centro di Identificazione ed Espulsione per stranieri di Torino, “Chi ama brucia” è un monologo-intervista a diversi personaggi che l’attrice e regista ha realmente incontrato e intervistato. Un viaggio dentro il Campo, le sue regole e il suo linguaggio orwelliano, dentro uno sguardo ravvicinato e miope sull'altro. Il Campo introduce nello spazio civile della città un'eccezione inquietante e antica: le persone vi sono recluse non per qualcosa che hanno fatto ma per qualcosa che sono. Venerdì, sabato e domenica 13, 14, 15 agosto: il Circo Zoè tornerà ad essere protagonista al centro del palco (anzi: dello chapiteau) con lo spettacolo di chiusura “Cabaret Zoé”, nato dalle residenze artistiche e dagli incontri avuti nel corso del mese, un mese denso di collaborazioni e di scambi artistici che fanno di “Zoè in città” un vero laboratorio all’aperto, dove la creatività impegna corpi e menti in uno sforzo collettivo, in cui la città di Cuneo diventa città ospite e capace di guardare all’arte come motore di socialità e cambiamento. Un mese di eventi da non perdere, un’atmosfera internazionale nel cuore del Parco fluviale con concerti dal vivo, una rassegna cinematografica, spettacoli di circo, teatro e danza, laboratori per adulti e bambini. Interviste e approfondimenti in diretta su Nelr.it – Non è la Radio ogni martedì alle 21.00. Per non farsi mancare nulla ci saranno anche pizza, birra e bibite Baladin. Il programma è consultabile sul sito www.zoeincitta.it – per info e prenotazioni zoeincitta@gmail.com tel. +39 351 659 3220