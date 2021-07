Il campionato italiano di homebrewing torna a Piozzo

Domenica 18 luglio, al Baladin Open Garden ritorna l’edizione piozzese del campionato italiano di homebrewing organizzato dall’associazione Mo.Bi. Quella di quest’anno sarà un’edizione specialissima perché si festeggeranno i 20 anni di presenza, nel campionato, della tappa organizzata a Piozzo e che porta il nome di “Una Birra per l’Estate”.



A giudicare le 116 birre in concorso, ci sarà una giuria di esperti e giudici accreditati BJCP (Beer Judge Certificate Program) che forma i giudici dei maggiori concorsi internazionali, capitanati dall’amico Lorenzo Dabove “Kuaska”, massimo esperto di birra artigianale in Italia e giudice internazionale.



Vi aspettiamo per vivere con noi, in tutta sicurezza, questa giornata speciale.



Saranno presenti all’evento tanti birrai che hanno iniziato la loro carriera da homebrewer e che sono stati concorrenti del campionato e l’ospite d’onore, il birraio belga Jean-Luis Dits de La Brasserie à Vapeur di Pipaix, primo maestro di Teo e grande ispiratore della filosofia Baladin.



Per l’occasione, le visite al Birrificio verranno effettuate durante l’intera giornata con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 16.30. Si potrà prenotare la visita (fino ad esaurimento disponibilità) direttamente al Garden. Abbiamo preparato una sorpresa birraria che scoprirete venendo a trovarci e che vi renderà felici!



Le sorprese però non finiscono qui perché assieme alle birre Baladin (11 alla spina), ci saranno oltre 10 birre ospiti prodotte da birrifici artigianali italiani che fanno parte del Consorzio Birra Italiana.