Ultima passeggiata letteraria nel bosco dei pensieri con la Fondazione Mirafiore

Le Passeggiate Letterarie nel Bosco dei Pensieri, edizione 2021, sono giunte quasi al termine.



Il programma estivo della Fondazione Mirafiore si concluderà sabato 17 luglio, sempre alle ore 18, con Ilaria Gaspari, giovane autrice milanese, astro nascente della filosofia che leggerà il suo nuovo saggio “Vita segreta delle emozioni” (Einaudi 2021).



Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante. Scopriremo così che piegandosi alle regole astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei non è così piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate. Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a non aver paura né a nascondere le nostre emozioni primarie: la rabbia, la nostalgia, la sorpresa, la felicità, la tristezza, il rimpianto.



La passeggiata letteraria con Ilaria Gaspari è realizzata in collaborazione con Attraverso Festival, il festival diffuso tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese giunto alla sua VI edizione.



Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all'università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica dell'acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L'amore preso con Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Collabora con vari giornali e insegna scrittura. Vive tra Roma e Parigi.



La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione: per prenotarsi è possibile scrivere una mail a info@fondazionemirafiore.it indicando nome, cognome, numero cellulare (che la Fondazione conserverà, insieme a indirizzo e-mail, per 14 giorni). Ai primi prenotati verrà garantita la partecipazione, successivamente verrà aperta una lista d’attesa.