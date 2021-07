Coronavirus: in Piemonte meno di 70 positivi e 31 guariti nelle ultime 24 ore

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 68 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 6dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 13.587 tamponi eseguiti, di cui 9.075 antigenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatici sono 31 (45,6%).



I casi sono così ripartiti: 10 screening, 47 contatti di caso, 11 con indagine in corso; RSA/Strutture Socio-Assistenziali: 2; importati: 1 dall’estero.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.540 così suddivisi su base provinciale:

29.644 Alessandria

17.520 Asti

11.546 Biella

53.015 Cuneo (+10 da ieri, quando erano 53.005 con un incremento identico)

28.334 Novara

196.700 Torino

13.763 Vercelli

13.008 Verbano-Cusio-Ossola

1.507 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

2.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 49 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 785.



I tamponi diagnostici finora processati sono 5.654.595 (+13.587 rispetto a ieri), di cui 1.829.261 risultati negativi.



- I DECESSI

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.



Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.566 Alessandria

713 Asti

433 Biella

1.454 Cuneo (+0)

944 Novara

5.591 Torino

525 Vercelli

373 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 355.003 (+31 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

28.012 Alessandria

16.786 Asti

11.057 Biella

51.480 Cuneo (+1 da ieri, quando erano 51.479 con un incremento identico)

27.331 Novara

190.682 Torino

13.196 Vercelli

12.610 Verbano-Cusio-Ossola

1.439 extraregione

2.410 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 41.594 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 37.002 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.547 i 16-29enni, 3.733 i trentenni, 10.295 i quarantenni, 12.026 i cinquantenni, 3.249 i sessantenni, 3.570 i settantenni,932 gli estremamente vulnerabili e 287 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.272.648 dosi, corrispondenti al 92,5% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte. (La percentuale è inferiore a ieri perché comprende 139.230 nuove dosi di vaccino Pfizer).